El sencillo truco para activar la IA Copilot de Windows 11 en España.

Primero fue el buscador, después las aplicaciones y finalmente el sistema operativo. La última actualización de Windows 11 ha traído como principal novedad la integración de los modelos de lenguaje GPT-4, el mismo que potencia Bing Chat y ChatGPT Plus, y DALL-E, para la creación de imágenes a partir de texto, con el sistema operativo de Microsoft. Pero esta no ha llegado a Europa con la actualización del pasado 26 de septiembre.

España y el resto de los países de la Unión Europea se quedaron fuera de un lanzamiento que tuvo lugar en Norteamérica, y algunas partes de Asia y Sudamérica. Rusia, China y Bielorrusia tampoco pueden acceder a Copilot.

La decisión fue una decepción para todos los usuarios de Windows 11 que esperaban la novedad en estos territorios. Es temporal, dado que Microsoft ha asegurado que está trabajando en implementar los cambios que requiere, en nuestro caso, la legislación europea para que Copilot pueda ser lanzado en ellos.

“Nuestro objetivo es que Copilot esté disponible en Windows en Europa lo antes posible, el cronograma se está elaborando actualmente. Estamos trabajando en un cronograma ambicioso para llevar Copilot para Windows al Espacio Económico Europeo (EEE) en pleno cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA), y continuaremos trabajando con la Comisión Europea a medida que avancen estos esfuerzos de cumplimiento. Microsoft ha comenzado a probar e implementar cambios para que ciertos servicios cumplan plenamente con la DMA de la UE para marzo de 2024”, ha señalado la compañía en un comunicado que recoge Drwindows.

Sin embargo, que Copilot no esté activado en Europa tras la actualización a Moment 4 no quiere decir que no esté disponible en los ordenadores de los usuarios que la han instalado. Lo que no está es habilitado y hay una forma de hacerlo si tienes tu ordenador con Windows 11 al día.

Para habilitar Copilot en Windows 11, debes seguir estos pasos:

Abre la consola de comandos pulsando las teclas Windows + R .

+ . Escribe el comando “microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar”, sin las comillas, y pulsa en Aceptar.

Se mostrará en el lateral derecho de tu pantalla un panel con el mismo interfaz de Bing Chat al que puedes acceder desde el navegador Edge. Con la diferencia de que aquí se mantiene siempre visible y podrá operar como tu asistente de inteligencia artificial personal sobre las aplicaciones que estés usando en cada momento.

Podrás pedirle, en lenguaje natural, que realice las acciones que quieras en lugar de tener que navegar a través de los menús de las apps o el sistema operativo. Por ejemplo, decirle que cambie Windows al modo oscuro sin tener que acceder a la configuración. O resumir, reescribir o explicar el contenido que tengas en pantalla, entre muchas otras posibilidades.

Ten cuenta que Copilot solo estará operativo mientras no cierres el panel. Si lo haces o reinicias el ordenador deberás volver a introducir el mismo comando para activarlo de nuevo. Para hacer su uso más accesible puedes crear un acceso directo con el comando, de forma que solo tienes que hacer clic en él para abrir la IA. Debes seguir estos pasos:

Haz clic con el botón derecho sobre el escritorio y selecciona Nuevo > Acceso directo .

> . En el apartado Escriba la ubicación del elemento, introduce el comando “microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar”, sin las comillas, y pulsa en Siguiente.

Creación de un acceso directo con el comando para activar Copilot en Windows 11. Alfredo Biurrun.