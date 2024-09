El truco de Elon Musk para tener un Twitter con menos publicaciones tóxicas

¿Cómo ver menos contenido tóxico en X, la antigua Twitter? A esta cuestión ha respondido Elon Musk, quien compró la red social en 2022, en una serie de publicaciones en su cuenta en la red social. El magnate no entra a definir qué es tóxico y qué no, una cuestión particularmente polémica desde que despidiera al 80% de la plantilla de la compañía y con ella a buena parte de sus moderadores. Desde entonces, su labor se ha visto respaldada por el sistema de Notas de la comunidad, con el que otros usuarios pueden añadir contexto a una publicación, y cambios en el algoritmo de X. Sobre este último y cómo utilizarlo en beneficio propio para evitar ver determinados tipos de contenido se ha expresado Musk.

En una publicación realizada este lunes, el propietario de X ha explicado que ‘el algoritmo 𝕏 asume que si interactúas con el contenido, quieres ver más de ese contenido’. Por ese motivo, si un usuario, con independencia del motivo, reenvía publicaciones de la plataforma a otros usuarios ‘supone que te gusta mucho ese contenido, porque reenviarlo requiere esfuerzo. Lamentablemente, si la verdadera razón por la que reenviaste el contenido a tus amigos fue porque te indignó, actualmente no somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de eso’. O, en otras palabras, la tecnología llega hasta donde llega.

The 𝕏 algorithm assumes that if you interact with content, you want to see more of that content.



One of the strongest signals is if you forward 𝕏 posts to friends, it assumes you like that content a lot, because it takes effort to forward.



Unfortunately, if the actual reason…