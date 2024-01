Life Games revoluciona el gaming competitivo lanzando su propio token

Frente a una sensación generalizada de que la mayor parte de los jóvenes españoles aspiran a convertirse en funcionarios, las estadísticas revelan que en los últimos años nuestro país se ha convertido en el cuarto europeo en número de empresas emergentes, gracias, en parte, a la transformación digital. Diego Basanta es solo uno de los miles de nombres que ponen rostro a este cambio de modelo en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con solo 24 años, este cántabro se decidió a desarrollar una idea que germinó en su cabeza cuando empezó a adentrarse en el complejo universo de la tecnología blockchain y las criptomonedas.

El plan era crear una plataforma de videojuegos con su propia moneda digital y que los usuarios pudieran ganar dinero en función de sus victorias frente a los oponentes. Tras involucrarse en proyectos de otros que consideraba que podía mejorar, comenzó a dar forma al suyo y se puso en contacto con inversores y expertos en diferentes materias que le ayudaran a materializar su idea. "Yo no sabía nada de programación ni de desarrollo web, así que me puse a hacer entrevistas en LinkedIn y a mirar en foros o comunidades. Mi principal problema no era encontrar a la persona que necesitaba, sino saber qué necesitaba exactamente", cuenta a LA RAZÓN. Tras dos semanas de ardua búsqueda, dio con el equipo inicial y en octubre de 2021 hicieron de Calpe, en Alicante, su particular Silicon Valley. "Fuimos los cuatro a una casa que alquilé allí. Éramos un diseñador de videojuegos, un programador de videojuegos, un programador web y yo. La primera semana iniciamos una ronda de financiación. El objetivo era conseguir un máximo de 50.000 euros, y si no lo lográbamos, cada uno se volvía a su casa, pero lo hicimos en solo 40 minutos. Fue nuestro primer hito", recuerda Basanta orgulloso.

Así fue cómo nació Life Games, una plataforma que cuenta con 6 videojuegos y su propia criptomoneda, $LFGM, que ofrece a los usuarios que apuestan las garantías de la tecnología blockchain.

Solo seis meses después de empezar a desarrollar el proyecto, parecía que todo estaba listo para lanzar su moneda al mercado. Basanta reunió en abril de 2022 a varios inversores e influencers en un gran evento en Galapagar para anunciar la salida de $LFGM, pero él y su equipo tuvieron que hacer frente a un problema inesperado que truncó su ingeniosa campaña de marketing.

Life Games está que arde

"Yo soy especialista de cine, así que se nos ocurrió que podría quemarme a lo bonzo durante el directo de Twitch, antes de lanzar la moneda. La idea era crear mucha expectación para que todos estuvieran atentos al lanzamiento del token, y pasados unos minutos, decir que todo estaba bien y lanzarlo. El problema fue que, justo después de quemarme, un desarrollador del equipo me llamó para decirme que la auditoría que habíamos contratado decía que había un problema en el código y no era seguro lanzar la moneda. Estuvimos hablando casi dos horas, y en todo ese tiempo la gente pensó que me había quemado vivo, otros empezaron a discutir… Ya no había tanto 'hype'. Fue una desilusión, la verdad", expone el CEO de Life Games, que recalca: "Lo peor es que fue un error de la auditoría, nuestro código no tenía ningún fallo".

De hecho, los planes eran retomar la salida de la criptomoneda pocos días después del primer intento, pero entonces se produjo “una caída estrepitosa del mercado” y Bastanta y su equipo -hoy de once personas- decidieron posponerla por tiempo indefinido.

Nueva ronda de inversiones

Ahora, esperan aprovechar el 'halving' de Bitcoin programado para 2024 y las buenas previsiones relativas al mercado de criptomonedas para que este sea el año en el que $LFGM por fin salga al mercado y Life Games funcione a pleno rendimiento.

Funcionar con su propia criptomoneda es importante para este proyecto porque, "a diferencia de otros que necesitan emitir tokens para pagar a los jugadores, lo que crea hiperinflación en sus tokens y hunde su valor, en Life Games no solo no emitimos tokens, sino que también reducimos el suministro total recomprándolos y quemándolos, creando un sistema deflacionario y aumentando el valor del token".

En este momento, es habitual encontrar a Life Games en eventos como la Web Summit de Lisboa (donde contaron con su propio 'stand') o en el Congreso Internacional de Startups de Sevilla, cita que aprovecharon para exponer su proyecto. Además, ya han entablado contacto con diferentes 'venture capitals' y 'angels investors', con la intención de levantar su ronda semilla actual de entre 600.000 y 1,8 millones de dólares, que pretenden destinar "sobre todo para invertir en marketing y que todo el mundo se entere del lanzamiento del token $LFGM".