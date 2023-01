Meet Your Maker: el juego de disparos donde creas tus propios niveles anuncia periodo de prueba.

Revelado en agosto del año pasado, ‘Meet Your Maker’ es un videojuego firmado por Behavior Interactive, los mismos creadores del exitoso ‘Dead by Daylight’. Toma nota, porque han confirmado planes para la celebración de una semana de prueba abierta en PC (a través de Steam), que se mantendrá activa entre el 6 y el 13 de febrero. El videojuego de disparos multijugador en primera persona de ambientación postapocalíptica, invita a los usuarios a crear sus propios niveles en base a una interesante combinación de construcción y asalto.

Aquí el jugador, en solitario o con un amigo, debe construir Puestos de Avanzada llenos de trampas y guardias o equiparse para el combate y emprender sus propias incursiones. El objetivo es custodiar un experimento viviente creado como último recurso para salvar la vida en la Tierra. “Participa en combates tácticos para hacerte con el recurso más codiciado del planeta y la clave de la evolución de la Quimera: material genético real. Levanta y fortifica puestos laberínticos o infíltrate en los puestos de otros jugadores”, explican desde la desarrolladora.

Build and defend your Outpost with drag and drop building, a brand-new feature making it's debut in Meet Your Maker's Open Beta, running from February 6th - 13th, only on Steam!



