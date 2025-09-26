Meta lanza Vibes, un feed de vídeos al estilo TikTok, pero solo generados por IA.

Meta ha anunciado este jueves el lanzamiento de un nuevo feed al estilo TikTok llamado Vibes. Su contenido es, exclusivamente, vídeos cortos generados por IA y la pone a disposición de los usuarios a través de la app Meta AI y de la web meta.ai.

La función se encuentra en fase de vista previa y permite crear contenido desde cero o remixes de vídeos publicados por otros añadiendo nuevos elementos visuales, una capa musical y ajustando el estilo de animación al gusto de cada uno.

'Vibes está diseñado para facilitar la búsqueda de inspiración creativa y experimentar con las herramientas de medios de Meta AI. A medida que navegues, verás una variedad de vídeos generados por IA de creadores y comunidades', afirma Meta en su blog.

Aunque el despliegue es general, en España no va a ser fácil utilizarlo. La app Meta AI que aquí se puede descargar funciona solo como 'companion' de las gafas inteligentes de Meta y está centrada en su uso. De hecho, antes se llamaba Meta View y estaba diseñada para eso. Sin unas gafas de Meta conectadas, ni siquiera hay opción de iniciar una conversación como se hace con ChatGPT o la propia Meta AI en WhatsApp.

Meta explica en su web que, aunque la app esté disponible en muchos países, ciertas capacidades del asistente pueden no estarlo aún según región o idioma, como es el caso. En la web meta.ai, sin embargo, se muestra en el apartado Sugerencias.

Si estás en una región donde puedas usarlo, para acceder al feed de Vibes en la app hay que tocar el icono de la brújula en la esquina inferior derecha de la pantalla. La interfaz de usuario es similar a la de Reels, con botones de Me gusta, Remix, Comentar y Compartir dispuestos verticalmente en el borde derecho.

Es posible valorar un vídeo como Bueno o Malo pulsando el botón de menú de tres puntos en la esquina inferior derecha. Por ahora no se puede buscar a los creadores, pero sí puedes tocar su nombre para abrir su perfil y ver otros vídeos que hayan publicado.

Vibes también muestra los prompts de texto utilizados para generar los vídeos en la descripción. Podrás compartir tu vídeo en el feed de Vibes, enviarlo por mensaje privado a tus amigos o publicarlo en Instagram, Facebook Stories y Reels.

Meta señala que el feed de Vibes se irá personalizando conforme veas más vídeos y crees los tuyos propios. La compañía no ha precisado cuándo Vibes saldrá de la fase de vista previa.