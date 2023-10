NameDrop: lo bueno y lo malo de la función que llega a los iPhone

Primero fue el iPhone 15, luego los problemas del teléfono y ahora parecen llegar las soluciones con la actualización a iOS 17. Entre las nuevas funciones del sistema operativo se encuentra el modo StandBy y la aplicación Journal, pero a ellas se les suma la que probablemente sea la más interesante junto a la solución al calentamiento de la batería: NameDrop, una función para compartir contactos que le permite compartir su número con solo un toque en su teléfono.

Si bien ya se había anunciado que NameDrop llegaría a los Apple Watch a finales de este año, esta función ya está disponible para los usuarios de iPhone de forma exclusiva.

Básicamente, NameDrop es el nuevo modo que permite a los usuarios de iPhone compartir información de contacto entre sí. Evita tener que dar el número o ceder el teléfono para que otro lo escriba, simplemente basta juntar los teléfonos para intercambiar esta información.

En un post en su página web, Apple llamó a NameDrop una "nueva experiencia AirDrop". Las personas con iPhones pueden "mantener su iPhone cerca de otro para compartir su información de contacto solo con los destinatarios previstos".

Lo interesante es que es posible seleccionar qué información compartimos con otras personas, por lo que no hay que preocuparse por compartir información no deseada o hacerlo de forma no intencional.

Básicamente, todo lo que tienes que hacer es colocar tu iPhone cerca del destinatario. Una vez que ambos iPhone estén juntos, aparecerá la misma imagen que aparece cuando llamamos a un contacto y la opción de recibir los datos del contacto o enviar los nuestros.

Obviamente, no todo el mundo será fanático de esta nueva característica, y si ese es nuestro caso, se puede desactivar esta opción fácilmente. Hay que ir a Configuración, seleccionar General y llegar a la opción AirDrop. Una vez que abrimos esta pestaña, simplemente hay que desactivar la opción Reunir dispositivos.

Eso sí, pese a la actualización del sistema operativo, NameDrop todavía no es muy fino: no permite actualizar la información de un contacto, solo contactos nuevos. Tampoco permite personalizar muchos detalles de la información que compartimos: si con alguien queremos solo número de teléfono y con otro también redes sociales o dirección, no existe esa opción, la posibilidad de crear grupos con información determinada y poder seleccionar a qué grupo pertenece cada contacto.