Un olor ‘tóxico’ de origen desconocido invade la ISS tras acoplarse la cápsula rusa Progress MS-29

El segmento ruso de la Estación Espacial Internacional, ISS por sus siglas en inglés, continúa siendo el origen de incidentes. Si hace poco la NASA alertaba de un posible ‘fallo catastrófico’ en la ISS por las fugas de aire que tienen lugar desde hace cinco años en el túnel de transferencia del módulo ruso Zvezda, ahora es la cápsula espacial Progress MS-29, también rusa, la que está dando problemas.

Este sábado, la Progress se acopló a Zvezda llevando una carga de suministros a la ISS, entre ellos 3 toneladas de comida y combustible. Pero cuando los cosmonautas rusos abrieron la escotilla de la nave de carga se llevaron una sorpresa: un pestilente olor calificado como ‘tóxico’.

‘Tras abrir la escotilla de la nave Progress, los cosmonautas de Roscosmos notaron un olor inesperado y observaron pequeñas gotas, lo que llevó a la tripulación a cerrar la escotilla de Poisk [módulo acoplado a la cápsula Progress]’, dijo la NASA en un comunicado el domingo.

On Nov. 23, the unpiloted Progress 90 resupply spacecraft successfully docked to the International Space Station’s Poisk module. After opening the Progress spacecraft's hatch, the Roscosmos cosmonauts noticed an unexpected odor and observed small droplets, prompting the crew to…