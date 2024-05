El gadget del sábado: Oppo Reno11 F5G, el móvil que quiere hacer olas

El mercado de los teléfonos de gama media es sin duda uno de los más disputados en los últimos años. OnePlus, realme o Nothing lo están haciendo muy bien en este apartado y, después de una temporada complicada por una cuestión de patentes, Oppo regresa a Europa con una propuesta interesante: el Reno11 F 5G.

A simple vista, lo primero que llama la atención es su parte trasera. El Reno11 F 5G ha sido sometido a un proceso químico que crea un patrón de olas único para cada dispositivo (esto en el modelo azul, también hay uno verde en el que no se ve esta característica). Si bien obviamente no incide en el desempeño del móvil, sí es un detalle interesante que suma puntos en lo relativo a la apariencia.

La pantalla que viste este smartphone es una AMOLED de 6,7 pulgadas, con una respuesta táctil de 120 Hz, un cuerpo de policarbonato y marcos rectos que facilitan el agarre. Todo ello (el diseño de oleaje y el policarbonato) reducen la acumulación de huellas. Si a ello le sumamos un grosor muy “breve” (7,54 mm) y un peso de menos de 180 gramos, el teléfono llama la atención. En síntesis: es un móvil que luce.

Los “controles” (volumen y encendido) están bien ubicados y allí también contamos con la opción de doble SIM o expandir la memoria de almacenamiento con una tarjeta micro SD. Eso sí, no incluye Jack de 3.5 mm (como muchos) ni altavoces estéreo, algo que no se ve a menudo y penaliza un poco a la hora de reproducir audio. En este apartado hay que señalar que no está entre los mejores de la gama media y se sitúa en la mitad de la tabla: no es malo, pero ciertamente no destaca su sonido.

Esta es una de las claves de los gama media: la elección de características. Oppo ha elegido dejar de lado un poco el sonido y a cambio ha dotado de una mayor resistencia al móvil: protección contra polvo y agua IP65. De hecho, la casa china incide en este apartado que, si bien, no lo convierte en un smartphone resistente a los extremos, sí da un paso al frente.

Detalles que hay que destacar: buen brillo de la pantalla en condiciones de alta luminosidad, excelente filtrado de sonidos externos en las llamadas gracias a la opción de Voz clara, disponible en Ajustes. También cuenta con una buena batería de 5.000 mAh y una carga rápida (no incluye cargador) que en menos de 15 minutos roza el 50%.

En lo que a cerebro respecta, el Reno11 F 5G cuenta con un MediaTek Dimensity 7050. Un aprobado en cuanto a potencia: no dará problemas, pero tampoco da sorpresas gratas. Eso sí, la buena noticia es que en tareas algo más comprometidas, no se detecta un aumento de la temperatura en el cuerpo del móvil. A eso hay que sumarle una memoria RAM de 8 GB (adecuado) y 256 GB de almacenamiento. Lo mínimo en este tipo de móviles.

En lo que a cámaras respecta tenemos una principal de 64 MP, un gran angular de 8 MP y un macro de 2 MP. A eso le suma una delantera de 32 MP. Tanto la principal como la selfie funcionan muy adecuadamente. Hasta soportan bien el modo noche y los retratos. Pero dista de tener la fotografía como uno de sus reclamos. Y en vídeo, lo mismo.

Veredicto: el Reno11 F 5G está en unos 350 euros. Por ese precio hay mejores opciones en todos los apartados individualmente, pero en conjunto, se ubica en un buen lugar. Su mayor baza es el diseño.