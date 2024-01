El gadget del sábado: OnePlus 12, el smartphone que quiere tocar el cielo con las manos

Junto a realme y Nothing, OnePlus se ha convertido en un fabricante que persigue crear dispositivos con una excelente relación calidad/precio. Se distinguen por sus cámaras y por su batería, sea su capacidad o su velocidad de carga. No destacan en diseño (excepto por la obviedad del Nothing ) y rara vez lo hacen en materiales, excepto que apunten a la gama alta. Justamente lo que pretende el OnePlus 12, el último de la casa china.

En lo que a primeras impresiones respecta, no hay una gran evolución en el diseño si tenemos en cuenta la generación anterior. Sí queda claro que OnePlus ha apostado por materiales de calidad: una aleación de aluminio en el marco, una trasera de vidrio y una pantalla AMOLED de 6,82. Y está disponible en negro y verde esmeralda. Lo que sí destaca en el conjunto es el módulo de cámara con tres lentes de 64, 50 y 48 MP (la cámara frontal alcanza los 32 MP). Más adelante hablaremos del apartado fotográfico.

Otro aspecto que llama la atención es su grosor y su peso: 220 gramos en total y 9,15 mm de grosor (un poco más con el módulo de cámaras). Si bien el peso obedece en parte a los materiales y a una apuesta por una gran batería, no es incómodo en mano y el grosor es raro, pero nos acostumbramos al poco tiempo.

Como mencionamos al principio, uno de los apartados en los que destaca es la batería: 5.400 mAh, carga de 100 W e inalámbrica de 50 W… más potencia que otros móviles de alta gama con cable. En poco más de 20 minutos completa su carga. A eso hay que sumarle que el procesador es de última generación y el software también se adapta a la batería para darnos un día largo de uso.

El OnePlus 12 es uno de los primeros móviles que cuenta con el último chip de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 3, a lo que, si sumamos una memoria RAM de hasta 24 GB y un almacenamiento que puede alcanzar 1 TB, la potencia y la capacidad de procesamiento están garantizadas, al igual que cinco años de actualizaciones de sistema operativo. Muy buena apuesta de la casa OnePlus en este apartado.

Y ahora vamos a la fotografía. Al igual que Xiaomi se ha unido a Leica, OnePlus ha hecho una sociedad con Hasselblad lo cual en primera instancia debería garantizar buenas imágenes. Las lentes son muy buenas, la resolución es la esperable en un móvil de esta categoría, el procesador es un Sony LYT 808… todo debería contribuir a cumplir la promesa de una de las mejores cámaras del mercado. Y, aun así, no pasa del 8,5. Las fotos son muy buenas, pero no compiten directamente con la gama alta de Samsung, Apple o Huawei. Tampoco con Xiaomi.

Veredicto

Estamos ante un móvil que, en los papeles, cumple todos los requisitos para ser un tope de gama, también el del precio (969 euros). Es equilibrado, potente, con una de las mejores baterías del mercado por potencia y carga, buenas cámaras y gran procesador. La pregunta clave es, ¿por qué comprar el OnePlus 12 en lugar de otros más establecidos en el sector por un precio similar? La respuesta clave es la fotografía. Si es lo más importante en un móvil, hay otras opciones.