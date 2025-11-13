OpenAI actualiza ChatGPT con GPT-5.1 y le da 8 personalidades entre las que elegir.

La ahora penúltima gran actualización de ChatGPT llegó el pasado agosto entre mucha expectación que no llegó a verse satisfecha. El rechazo de usuarios al modelo de lenguaje GPT-5 que sustituía a GPT-4o llevó a la compañía a reaccionar rápidamente y recuperarlo como otra opción dentro del chatbot. Este miércoles, OpenAI ha comenzado el despliegue global del nuevo LLM que ocupa el lugar de GPT-5: GPT-5.1.

Al igual que el modelo anterior, GPT-5.1 llega bajo las variantes Instant y Thinking. La primera es un modelo más convencional, bueno siguiendo instrucciones, pero ahora diseñado para ser más ‘cálido’ e inteligente. En términos generales, GPT-5.1 Instantes más inteligente, rápido, expresivo y conversacional.

Por su parte, GPT-5.1 Thinking es un modelo avanzado de razonamiento que se ha renovado para comprender y resolver tareas sencillas con más rapidez y ser más constante ante tareas complejas. OpenAI dice que GPT-5.1 Thinking es globalmente mejor que la versión anterior de razonamiento avanzado y también más accesible, ya que utiliza menos jerga y es más empático y cálido por defecto.

Con GPT-5.1, OpenAI ofrece nuevas opciones de personalización en ChatGPT para ajustar el estilo del modelo al del usuario. Además, incorpora un razonamiento adaptativomejorado que le permite decidir cuándo debe ‘pensar’ antes de responder a preguntas complejas, lo que mejora su rendimiento en varias métricas de evaluación.

OpenAI afirma que ambos modelos tienen un mejor resultado en pruebas técnicas como evaluaciones de matemáticas y codificación (incluidas AIME 2025 y Codeforces) que GPT-5.

Como sucedía con GPT-5, GPT-5.1 Auto decidirá a qué modelo dirigir cada petición cuando el usuario no seleccione uno expresamente. En cuanto a su disponibilidad, el nuevo modelo se está desplegando de forma gradual para los usuarios de ChatGPT Pro, Plus, Go y Business, seguido más adelante por los usuarios gratuitos. También estará disponible en la API a finales de esta semana.

Retirada de modelos anteriores del chatbot

Sobre la retirada de los modelos anteriores, no es inmediata como sucedió la última vez, pero sí próxima. La compañía ha dicho que ‘GPT-5 (Instant y Thinking) seguirá disponible en ChatGPT dentro del menú de modelos heredados para los suscriptores de pago durante tres meses, de modo que puedan comparar y adaptarse a su ritmo. El periodo de retirada de GPT-5 no afecta a otros modelos heredados. De cara al futuro, cuando presentemos nuevos modelos de ChatGPT, nuestro enfoque será ofrecer margen suficiente para evaluar los cambios y compartir comentarios, permitiendo seguir innovando en los modelos más avanzados y facilitando una transición suave. Estos periodos se comunicarán con claridad y antelación’. Es decir, GPT-4o seguirá estando disponible, aunque GPT-5 desaparecerá.

Las 8 personalidades de ChatGPT

En lo referente a las nuevas opciones de personalización en ChatGPT, OpenAI permite ahora a los usuarios elegir entre 8 tonos de conversación o personalidades del chatbot para que se ajuste mejor a las necesidades del usuario, 3 más de los que ofrecía hasta ahora:

Predeterminada : estilo y tono equilibrados.

: estilo y tono equilibrados. Profesional : pulida y precisa.

: pulida y precisa. Amable : cálida y cercana.

: cálida y cercana. Sincera : directa y motivadora.

: directa y motivadora. Peculiar : divertida e imaginativa.

: divertida e imaginativa. Eficiente : concisa y clara.

: concisa y clara. Friki : exploradora y entusiasta.

: exploradora y entusiasta. Cínica: crítica y sarcástica.

Las nuevas opciones son Profesional, Sincera y Peculiar, pero las demás también han recibido actualizaciones. Todas estas opciones de personalidad predefinidas funcionan inyectando diferentes instrucciones en la solicitud del sistema que el modelo procesa antes de generar cada respuesta.

Próximamente, ChatGPT podrá preguntar si se desea actualizar las preferencias de tono cuando detecte solicitudes repetidas en un estilo distinto.

ChatGPT ya tiene 800 millones de usuarios

Fidji Simo, CEO de aplicaciones en OpenAI, señala en una publicación en su blog que la empresa quiere que ChatGPT ‘se adapte a tus necesidades y funcione de la manera que mejor te convenga’. Simo explicó que, con más de 800 millones de usuarios de ChatGPT, la empresa ha superado los enfoques estandarizados. Añadió que la experiencia de cada usuario con ChatGPT es diferente: algunos prefieren respuestas directas y neutrales, mientras que otros optan por distintos patrones de respuesta.

La cifra de 800 millones de usuarios es un nuevo récord de ChatGPT, dado que ninguna otra aplicación ha alcanzado tal volumen de usuarios en el plazo de tiempo transcurrido desde que OpenAI lanzara el chatbot al público general en noviembre de 2022. Simo no especifica la periodicidad de estos usuarios, pero dado que la última cifra que dio la compañía era de 700 millones de usuarios semanales, estos también deben serlo.