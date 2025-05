Por qué está el submarino nuclear ‘maldito’ K-19 semienterrado en una residencia privada cerca de Moscú.

El K-19 fue un submarino histórico en la Armada rusa por varias razones. En servicio desde 1961 a 1990, fue el primer submarino soviético armado con misiles balísticos nucleares (R-13 SBLM) y protagonizó una carrera plagada de accidentes que terminaron costando la vida a bastantes decenas de sus marinos, lo que llevó a que recibiera apodos como Hiroshima, maldito, o, popularizado por la película de 2002 protagonizada por Harrison Ford, Widowmaker (‘hacedor de viudas’). Tras ser retirado del servicio, se desmanteló. Sin embargo, hoy en día se encuentra semienterrado en una zona residencial privada cerca del estanque de Pavlovsky, en la región de Moscú. ¿Qué hace allí décadas después de que el compartimento del reactor fuera desechado en la bahía de Abrosimova, en el mar de Kara?

