Por qué un juego que consiste en hacer clic en un plátano se ha hecho viral.

Una forma de conocer cuáles son los títulos de éxito entre los videojuegos para PC es fijarse en las estadísticas de Steam. Esta es la plataforma de distribución digital pionera lanzada en 2003 por Valve y cuenta con unos 120 millones de usuarios activos mensuales, lo que permite hacerse un mapa bastante acertado de qué es lo que se está jugando y lo que no. Si uno consulta hoy cuáles son los títulos más jugados, verá que la primera posición está ocupada por el incombustible Counter-Strike 2. Y en la segunda, un título que hace dos meses no conocía nadie. Se trata de Banana y es un clicker-game que está sumando más jugadores que títulos como DOTA 2, Elden Ring o GTA V.

Banana es un juego de hacer clic, expresión que indica que se limita a solo eso. Es decir, no haces clic para, por ejemplo, dirigir un personaje a un lugar o atacar un objetivo. El hacer clics no genera ninguna acción, solamente se acumulan. Como sugiere el título, en Banana lo haces sobre un plátano estático. Y ya está.

El juego es gratuito y fue lanzado el pasado 23 de abril, pero su espectacular crecimiento se ha producido en los últimos días. Hace una semana, sumaba alrededor de 100.000 jugadores y hoy llega 813.444, aunque ha tenido picos, que seguramente superará de hasta 884.469, por encima del máximo que ha obtenido en casi un año uno de los éxitos de 2023, Baldur's Gate 3. El pasado 17 de junio, brevemente, se convirtió en el título más jugado en Steam durante unas horas.

¿Y a qué se debe la popularidad de Banana? Es cierto que no haces otra cosa que dar clics sobre un plátano que no hace nada, pero esto tiene su recompensa. Cada 3 horas, el jugador recibe un nuevo plátano que automáticamente pasa al inventario de su cuenta en Steam. Estos plátanos, de los que hay decenas y son creados por la comunidad del juego en Discord, se pueden vender en el Mercado de la comunidad de Steam y hay gente que los compra. Algunos se venden por unos pocos céntimos y la gran mayoría se sitúa entre los 5 y 20 dólares, pero un puñado, los más raros, llegan a varios cientos e incluso superan los 1.000 $. Por no hacer otra cosa más que dar clics, no está mal si eres afortunado.

Algunos ejemplos. Crypticnana, es un plátano que el pasado 31 de mayo se vendió por 378 $ y del que solo existen 25. El 11 de junio se volvió a vender por 514 $ y actualmente se encuentra a la venta por 1.696 $. Es el que está más cotizado en este momento. Otro plátano, el Special Golden Banana se vendió por 1.378 dólares el pasado 9 de junio.

Banana, que es una descarga de solo 60 MB y tiene los requisitos mínimos más bajos que vas a encontrar, ha sido desarrollado por el estudio Sky y es, según ha declarado Hery, uno de los desarrolladores, a Polygon 'un juego bastante estúpido, una copia de Egg pero mucho peor'.

El interés de los jugadores por este título es el que es, no precisamente el entretenimiento. Eso ha favorecido que una buena parte de los jugadores no sean humanos sino bots intentando conseguir skins, los modelos de plátano, que tengan un valor y puedan venderse. Pero parece que su proporción está disminuyendo conforme aumenta el éxito de Banana y se amplía la base de jugadores. Es un modelo altamente especulativo que recuerda a la fiebre de los NFT de hace un par de años, y que durará lo que tenga que durar, que probablemente no sea demasiado, pero hasta entonces no cuesta nada probar suerte, han pensado cientos de miles de jugadores.

'Creo que la razón por la que se popularizó es porque se trata de un "error legal de dinero infinito". Los usuarios ganan dinero con un juego gratuito mientras venden artículos virtuales gratis', señala Hery.