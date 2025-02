Qué sucedería si el asteroide YR4 impacta en la Luna en lugar de contra la Tierra.

Desde que el pasado diciembre el observatorio ATLAS de Chile detectó el asteroide 2024 YR4 alejándose de la Tierra, ha sido protagonista de numerosos titulares por la posibilidad de que impacte contra nuestro planeta el 22 de diciembre de 2032. Poco después la NASA le dio una probabilidad de un 1% de que eso suceda, un porcentaje que fue aumentando durante las semanas siguientes conforme se realizaban nuevas observaciones. Actualmente, la NASA lo sitúa en 2,3% -1 posibilidad de entre 43- y la Agencia Espacial Europea (ESA) en un 2%.

Es una probabilidad muy baja, pero no imposible de darse que ha llevado a la ONU a activar por primera vez el Protocolo de Seguridad Planetaria. SMPAG, el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales de la ONU encargado de coordinar la respuesta internacional ante cualquier asteroide con un diámetro superior a 50 metros y una probabilidad de impacto de al menos un 1%, ha decidido continuar monitoreando la situación y volver a reunirse a finales de abril o principios de mayo, cuando 2024 YR4 esté ya demasiado lejos como para observarlo. Entretanto, la NASA ha autorizado el uso de emergencia del Telescopio Espacial James Webb (JWST) para estudiarlo. Lo habitual es que conforme se consiga más información, la probabilidad de impacto disminuya, pero aún no estamos ahí.

Las primeras estimaciones del 2024 YR4 le dan un diámetro de 55 metros, aunque la ESA maneja una horquilla más amplia de entre 40 y 90 metros. Se desplaza a una velocidad de casi 48.000 km/h y, aunque no tiene la capacidad de provocar un evento de extinción masiva, sería una catástrofe en el caso de impactar en zonas pobladas, liberando cerca de 8 megatones de energía que equivalen a 500 veces la bomba atómica de Hiroshima.

Sin embargo, que 2024 YR4 termine en 2032 colisionando con la Tierra o pasando de largo, no son las únicas posibilidades. También podría impactar en la Luna, aunque es una probabilidad más pequeña, pero, de nuevo, no imposible.

Según ha explicado el ingeniero de operaciones del Catalina Sky Survey de la Universidad de Arizona David Rankin en Bluesky, el asteroide tiene una posibilidad del 0,3% de chocar contra nuestro satélite.

Updated animation of 2024 YR4 as of Feb 11, 2025. Not much is going to change in the near future without a precovery. Showing just over ~2% impact probability on Earth and ~0.3% impact probability on the Moon. Find Orb nominally has a pass between Earth and Moon of ~90K km. 🔭



[image or embed]