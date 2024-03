Realidad Virtual: Sony detiene la producción de PSVR 2 hasta que se reduzcan las existencias actuales

Lanzado hace poco más de un año, PSVR 2 no parece estar recibiendo la acogida que esperaban en Sony. Según Bloomberg, la compañía ha decidido pausar la fabricación de nuevas unidades de su último modelo de casco de realidad virtual y sólo pretende reanudar la producción cuando las existencias actuales disminuyan. Fuentes consultadas por el medio norteamericano afirman que, a pesar de lograr un buen lanzamiento, las ventas del dispositivo no han dejado de caer desde 2023. Hasta la fecha, la compañía japonesa ha producido aproximadamente 2 millones de unidades del casco, pero no se han publicado cifras exactas sobre cuántas de ellas se han vendido.

Hasta que se vendan las existencias actuales

Los especialistas consultados por el medio, aseguran que PSVR 2 tiene su elevado precio como principal obstáculo para lograr la deseada expansión. En Estados Unidos, una unidad se paga a 549 dólares, precio que se eleva hasta los 599 euros en el mercado europeo. No debemos olvidar que estamos ante un accesorio que depende de una unidad PlayStation 5 para operar, de modo que el conjunto superaría los mil euros de inversión. Los mismos apuntes señalan que PSVR 2 también acusa la limitada cantidad de videojuegos y software compatible con el dispositivo. Aunque se han adaptado algunos títulos del catálogo de PSVR original para ejecutarse en el nuevo dispositivo, habitualmente también supone una nueva inversión de dinero para los consumidores.

PSVR 2 Sense PlayStation

Despidos en PlayStation

Además, desde la propia junta directiva de Sony no parecen estar demasiado satisfechos con su rendimiento comercial. Recientemente, la compañía confirmó el despido de 900 personas de la división PlayStation. Los ajustes de personal representan alrededor del 8% de la plantilla y tocan equipos de todo el mundo, como London Studios, cuya especialidad era, precisamente, el software de realidad virtual. De manera similar, se aplica la tijera al equipo del británico Firesprite, la desarrolladora responsable de ‘Horizon Call of the Mountain’, uno de los títulos que pretendía ser el estandarte de las posibilidades que ofrece la tecnología. Las fuentes consultadas también señalan que, cuestiones como el peso y el hecho de que provoquen náuseas en algunos usuarios también obstaculizan que su popularidad se asiente.

Como forma de sortear la situación, los ejecutivos de la casa ya se han mostrado dispuestos a ampliar el rango de clientes que pueden acceder a PSVR 2, asegurando que los cascos recibirán las herramientas necesarias para soportar compatibilidad con PC en 2024. Llevar su tecnología a ordenadores parece un movimiento coherente con una estrategia centrada en extender su influencia (y de camino, los beneficios globales de la división). Además de permitir que más consumidores descubran sus posibilidades, también se abre un espacio que pueden aprovechar terceros desarrolladores interesados en trabajar con sus funciones. Todos ganan.