Semana de videojuegos y cómics: Suicide Squad Kill the Justice League y Hombre, otros protagonistas del ámbito cultural

La última semana de enero se presenta cargada de novedades tanto en el sector de los videojuegos como en el segmento de los cómics. En el plano interactivo, el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 02 de febrero estará marcado por la puesta de largo de una de las producciones más esperadas del año: ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’, pero también hay preparados otros títulos de relevancia en PC y consolas, como ‘Persona 3 Reload’ y ‘Song of Nunu: A League of Legends Story’. En relación a las novedades editoriales, esta semana nos fijamos en el primer tomo recopilatorio de los dos que conformarán la serie ‘Hombre’, una de las más memorables en la historia del cómic nacional. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

La semana arranca el lunes 29 de enero con la llegada de ‘BlazBlue Entropy Effect’ (PC); ‘Brotato’ (Xbox One, Xbox Series); ‘Outcast Tales: The First Journey’ (PC); ‘Chronique des Silencieux’ (PC); ‘The Symbiant Re:Union’ (PC) y ‘Teppo and The Secret Ancient City’ (Xbox One, Xbox Series). El día siguiente está previsto el lanzamiento de ‘Corsairs Legacy – Pirate Action RPG & Sea Battles’ (PC); ‘Joy of programming - software engineering simulator’ (PC); ‘El Dorado: The Golden City Builder – Prologue’ (PC); y ‘Dark Light’ (PS4, PS5). La última jornada del mes de enero se ha reservado para ‘Song of Nunu: A League of Legends Story’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘Murders on the Yangtze River' (PC); ‘Speed Crew’ (PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5); y ‘Ninja Kidz: Time Masters’ (Xbox One, Xbox Series). El 1 de febrero se pone a la venta ‘Eternal Dreamland’ (PC) y ‘Boxes: Lost Fragments’ (PC). El viernes nos esperan los títulos más deseados de semana, entre ellos: ‘Persona 3 Reload’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC); ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ (PS5, Xbox Series, PC/Steam) y ‘Legendary Hoplite’ (PC).

Suicide Squad: Kill the Justice League – 2 de febrero

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

Es uno de los desarrollos de videojuegos más esperados de la temporada, y no es de extrañar, ya que corre a cargo de Rocksteady, el estudio responsable de la serie de juegos ‘Batman Arkham’. El formato de disparos en tercera persona de acción y aventura, que será publicado por Warner Bros. Games a finales de semana, se encuadra en el “Arkhamverso” cinco años después de los eventos narrados en ‘Batman Arkham Knight’. En esta ocasión, Metrópolis ha sido invadida y Brainiac se ha hecho con el control de los principales superhéroes del universo DC, incluido Green Lantern, Flash, Superman y Batman. En total, hay cuatro personajes jugables (Harley Quinn, Deadshot, Capitán Boomerang, King Shark) y una historia original en la que se dan cita los principales héroes de DC Comics.

Persona 3 Reload – 2 de febrero

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Se trata de una nueva versión de ‘Persona 3’ desarrollada por Atlus que toma prestados cantidad de elementos visuales de ‘Persona 5’ para contar de nuevo la historia clásica de una manera aún más atractiva. La entrega aprovecha del motor actualizado propiedad del desarrollador, aplica cambios en la forma de explorar los entornos e integra un sistema de batalla más equilibrado para permitir una cadencia de juego más dinámica.

Estrenos de papel

En cuanto a las novedades en el plano del noveno arte, comenzamos nuestro periplo un caluroso día de 1997 con ‘Todas las princesas mueren después de medianoche’, un relato donde Quentin Zuttion dibuja la vida sentimental de una familia peculiar a lo largo de una jornada que cambiará sus vidas. A renglón seguido, variamos el rango con la historia de intriga y acción futurista que propone ‘Cyberpunk 2077: Where's Johnny’, que da nuevas muestras de lo increíblemente versátil que puede ser el universo del videojuego creado por CD Projekt RED. El último día de enero llegará a las tiendas el primer recopilatorio de ‘Hombre’, obra integral de dos de los mejores autores españoles, el dibujante José Ortiz y el guionista Antonio Segura, creadores de uno de los más memorables héroes nacionales de papel. Para cerrar la semana nos fijamos en los ‘Maestros Cerveceros’, un relato donde el orgullo, el sexo, la muerte, los celos y un árbol genealógico repleto de secretos y traiciones son tan protagonistas como la cerveza.

Todas las princesas mueren despues de medianoche / Cyberpunk 2077 Where's Johny Planeta Cómic / Panini Comics

Todas las princesas mueren después de medianoche - Planeta Cómic

Quentin Zuttion dibuja la vida sentimental de esta familia a lo largo de un caluroso día que cambiará sus vidas. El 31 de agosto de 1997 por la mañana, en una casa residencial de un barrio suburbano, una madre plancha la ropa cuando la televisión da la noticia: Lady Di murió anoche. En cuanto al padre, acaba de llegar a casa, no ha dormido aquí. Desde el despertar del deseo hasta las pasiones desvanecidas, con este relato el autor galo nos hace partícipes de la vida sentimental de una familia peculiar.

Cyberpunk 2077: Where's Johnny – Panini Comics

Un veterano periodista está empeñado en acabar con las corporaciones corruptas de Night City y finalmente tendrá la oportunidad de hacerlo. Alguien ha hecho saltar por los aires la sede de la megacorporación Arasaka y se habla del infame Johnny Silverhand. En las calles se rumorea que está muerto y que su cuerpo permanece al pie de la torre. El trabajo del reportero será encontrar el cadáver. ¿Pero está muerto o son sólo rumores? Las calles de Night City bullen y el ataque a la megacorporación es solo el comienzo.

Hombre Integral 1 - Los Maestros Cerveceros Integral Ecc / Dolmen Editorial

Hombre Integral 1 – ECC Ediciones

Publicada originalmente en las revistas Cimoc y K.O. Comics entre 1981 y 1994, ‘Hombre’ se convirtió en una de las sagas más memorables en la historia del cómic nacional gracias al talento de Antonio Segura y José Ortiz. En las páginas de esta serie post-apocalíptica de ciencia ficción con influencia western, se desgrana la historia de un hombre que lucha por sobrevivir al caos provocado por un colapso total de la sociedad civilizada. Tras sufrir una sucesión de guerras, desastres naturales y crisis energéticas los escasos supervivientes malviven de los despojos, tanto de forma individual como organizados en pequeños grupos, habitualmente defendiéndose mediante el uso de la fuerza.

Los Maestros Cerveceros Integral – Dolmen Editorial

En 1854, en el pequeño pueblo belga de Dorp, el apellido Steenfort superó unos orígenes humildes para hacerse un hueco en la historia, convirtiéndose en sinónimo de una exquisita cerveza. Durante los siguientes 150 años, los herederos de aquel apellido recibirán el secreto de la fórmula de la cerveza, pero también la obligación de perpetuar un imperio empresarial frente al curso de la historia y la envidia humana. Este volumen recoge íntegramente los ocho álbumes firmados por Jean Van Hamme (Thorgal, XIII) y Francis Vallès (Rani), que narran una gran saga familiar enraizada en los grandes conflictos sociopolíticos de ese tiempo, y cómo influyeron en la familia y sus negocios.