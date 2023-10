El sencillo truco para instalar Windows 11 en un PC que no cumple los requisitos mínimos.

Windows 11 ha continuado la tradición de Microsoft de suceder una versión exitosa de su sistema operativo con otra que lo es mucho menos. Sucedió de Windows XP a Vista, de Windows 7 al 8 y del 10 a este Windows 11 que actualmente ocupa un 23% de cuota de mercado mientras que su predecesor aún mantiene el 70%, según datos de Statcounter. Dado que Microsoft tiene previsto seguir lanzando actualizaciones de seguridad para Windows 10 durante un año más y Windows 12 llegará en 2024, el destino de la versión actual parece sellado.

Uno de los motivos de la baja aceptación de Windows 11 reside en los elevados requisitos mínimos del sistema operativo. Lanzado en 2021, los usuarios necesitaban una CPU de al menos la octava generación de procesadores Core, en el caso del fabricante Intel, y de la segunda de Ryzen, en el de AMD.

Los primeros llegaron al mercado a finales de 2017 (portátiles) y en 2018 (ordenadores de escritorio) mientras que la segunda generación de Ryzen lo hizo en 2018. De esta manera, muchos usuarios con ordenadores comprados tan solo tres o cuatro años antes de Windows 11, o incluso menos si no tenían lo último, y sin importar lo potentes que fueran no pudieron actualizar. Y otro requisito de hardware novedoso en Windows, un módulo TPM 2.0 (chip de cifrado de seguridad) en la placa base, acotaba aún más los usuarios que podían acceder a Windows 11.

En los dos años transcurridos desde entonces han aparecido varias soluciones para saltarse la limitación de los requisitos mínimos establecidos por Microsoft. Incluso la propia compañía, aún recomendando no hacerlo, publicó un método para que los usuarios pudieran actualizarse modificando el registro de Windows 10. Pero estos son procesos de cierta complejidad que seguramente echan para atrás a muchos de ellos.

Hay una forma mucho más sencilla de hacerlo que no requiere entrar en las profundidades de Windows. Fue descubierto hace un año por una persona en Vietnam, pero no obtuvo difusión entonces. Ahora si la está consiguiendo tras ser publicado en X por el usuario @TheBobPony y después de que varios medios especializados confirmaran que, efectivamente, funciona.

