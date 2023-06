Amnesia: The Bunker lleva su claustrofóbica pesadilla a consolas y ordenadores.

Después de algún retraso, llega hasta nuestras consolas y ordenadores ‘Amnesia: The Bunker’. El cuarto título de la famosa franquicia de terror de Frictional Games, promete elevar la tensión de los jugadores que intenten sobrevivir a su nueva pesadilla. Como indica su nombre, en ‘The Bunker’, el jugador está atrapado en un búnker de la Primera Guerra Mundial y el peligro acecha, ya que un monstruo dinámico y omnipresente que reacciona a sus acciones le perseguirá sin descanso. Para sobrevivir se verá obligado a buscar y combinar elementos para crear herramientas que le permitan avanzar, teniendo en cuenta, además, la necesidad de mantener las luces encendidas para no ser atrapado.

El título nos invita a ponernos la piel del soldado francés Henri Clément, armado con un revólver, una (ruidosa) linterna de dinamo y limitadas provisiones que podrá recolectar y fabricar por el camino. Perseguido por una amenaza que reacciona a cada uno de sus movimientos y sonidos, la experiencia invita a cada superviviente a adoptar varios estilos de juego para salir vivo de este infierno, donde cada decisión afectará la resolución de la experiencia.

