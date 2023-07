Payday 3: la animación y el arte también son parte importante de un buen atraco.

Los desarrolladores de ‘Payday 3’ han prometido llevar a sus jugadores a una metrópoli de posibilidades ilimitadas: la ciudad de Nueva York. La banda formada por Dallas, Hoxton, Wolf y Chains regresa de su retiro y se encuentra en la Gran Manzana después de que aparezca una amenaza desconocida que hace añicos la ilusión de vivir tranquilamente en el lado “correcto” de la ley. Gracias a sus años de experiencia, así como a un misterioso nuevo jugador en el inframundo criminal, rápidamente se hacen con los primeros atracos lucrativos y dejan su tarjeta de visita en las fuerzas de seguridad y policiales de la ciudad.

Según parece, los usuarios descubrirán nuevas formas de llevar a cabo el atraco perfecto gracias a nuevas habilidades, artilugios y armas, mientras que la historia 3 se ampliará continuamente con nuevos contenidos y desafíos. Los aspirantes a atracadores podrán elegir equipamiento y enfoque ya que, como es habitual, cada atraco se desarrollará de forma diferente en función de las decisiones que tomes, será importante seleccionar de manera cuidadosa equipamiento, habilidades y enfoque.

Heisters! We are thrilled to announce that PAYDAY 3 is hosting a technical Closed Beta from August 2nd to August 7th. Players can sign-up for a chance to play the game on Steam and Xbox Series S|X. Go to https://t.co/SUXnmlMZpL for more information 👊😎 pic.twitter.com/45wnExDz3n