Tetris Forever recibe su mayor actualización con nuevos niveles, mecánicas y dos juegos nuevos

Los chicos de Digital Eclipse han lanzado la mayor actualización hasta el momento para ‘Tetris Forever’, un documento histórico interactivo para PC y consolas que explora la historia del icónico juego de lógica. La ampliación de contenido gratuito incluye dos títulos clásicos de la franquicia, así como mejoras significativas en el modo Tetris Time Warp y otras optimizaciones.

Disponible en Steam para PC, Switch, PlayStation y Xbox, ‘Tetris Forever’ ofrece una experiencia basada en las mecánicas del videojuego clásico con características que amplían el universo del juego. En esta versión, entre otras vertientes podemos explorar el modo Time Warp, que permite acercarse a diversas épocas de ‘Tetris’ a través de sus distintos estilos gráficos y mecánicas.

La actualización incorpora dos versiones históricas lanzadas para MS-DOS. El primero es ‘Super Tetris’ (1991), desarrollado por Spectrum Holobyte, que introdujo mecánicas al juego tradicional, como el uso de bombas para despejar zonas del tablero y la presencia de modos cooperativos y competitivos. El segundo es ‘Tetris v. 3.12’ (1988) de AcademySoft, la última versión del juego creada dentro de la Unión Soviética. Desarrollada en el Instituto de Ciencias de la Academia Soviética, esta versión destaca por su Modo Fantasma, en el que todas las piezas (Tetromino) son invisibles.

#TetrisForever is OUT NOW! There are more than 15 rare games offered & insight into the history of influential puzzle series. Out now on PS4, PS5, Xbox 1, XS|X, Nintendo Switch, & PC.



