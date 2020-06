José Velasco: “Netflix es como el LSD, droga dura, te metes a ver una serie y no puedes parar”

Ayer arrancaron los Villanueva Showing Talks, un evento que, hasta el 5 de junio, ofrece debates y encuentros organizados dentro del marco de Villanueva Showing Festival, que por primera vez en su historia se está celebrando de manera “online” por la crisis del coronavirus. De la mano de guionistas, productores y directivos de las principales empresas de contenidos españoles, así como de expertos de cine, series y otros tipos de contenido, en Villanueva Showing Talks se dará respuesta a preguntas interesantes y determinantes sobre el mercado audiovisual.

José Velasco, presidente de Zebra Producciones, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a los Talks, en una primera ponencia moderada por el guionista, productor ejecutivo y profesor de la Universidad Villanueva Fernando H. Barral. Se analizó “Cómo se hace la televisión que nos gusta”, así como cuáles son las tendencias y gustos del mercado y la forma en la que utilizar el Big Data para adaptar los contenidos a la demanda.

Esta temática dio lugar a una serie de comentarios muy interesantes: “Nadie, nadie, ni ahora ni nunca, tiene la menor idea de lo que va a funcionar en la pantalla”, dijo una vez el guionista y escritor William Goldman. Y con esta cita comenzó Velasco su ponencia: “Acertar con los contenidos que funcionan en televisión es una mezcla de intuición, estudio de datos y suerte”.

Entre los 70 y la actualidad

Según Velasco, la aparición de Netflix hace 5 años marcó la televisión que consumimos actualmente: “Esta plataforma no es una compañía de contenidos, sino de marketing, a través de sus datos han ido entendiendo lo que le gustaba a la gente y, así, comenzaron a ofrecerles diferentes opciones para contentar a todos los públicos”. En esta línea, Velasco argumentó que, en contraposición a la televisión de los 90, a la que califica de “opiáceo” por su manera de consumo, asemeja a Netflix con el "LSD, es droga dura, realmente es un viaje, te metes a ver una serie y no puedes parar de verla, es decir, el grado de entretenimiento que te da una plataforma ahora es completamente distinto al que te daba la televisión”.

“La televisión que se consumía en los años 70 no tiene nada que ver con la de ahora, antes se veía la televisión que existía porque no había más canales, la gente no elegía”, explicó Velasco, que también destacó una idea interesante. Independientemente del momento en que nos encontremos, “el consumo de contenidos de fantasía e imaginación va en paralelo al desempleo”.

En cuanto a la televisión del futuro, Velasco también compartió su perspectiva: “Seguirán funcionando los ingredientes de siempre: saber contar una historia, situar el contexto en el que se desarrolla, encontrar un personaje que conecte con el espectador, utilizar el misterio, la anticipación y captar la atención”. Dichos elementos funcionan, aunque el presidente de Zebra, que fundó Globomedia en 1989 y fundó y dirigió Zeppelin TV (Grupo Endemol), asegura que las plataformas como Netflix y Amazon Prime terminarán haciendo “programas de entretenimiento, adquirirán derechos deportivos y descubrirán nuevas formas de contar historias".