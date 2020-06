El arte y carácter de Rocío Jurado permitieron que solo ella se merezca el apodo de «la más grande». Fue una figura clave en el folclore español, su voz revolucionó la música de nuestro país y su capacidad y convicción a la hora de demostrar que su talento es una característica imprescindible de España le sirvieron para convertirse y seguir siendo una mujer poderosa. Se rodeó –o, quizá, le rodearon a ella– de personas célebres a lo largo de su carrera, y tanto TVE como Rocío Carrasco, su hija, fueron testigos. La cadena pública retransmitió gran mayoría de las históricas apariciones que Rocío Jurado hizo en televisión. Ahora, es su hija la que vuelve a la misma pantalla, pero no en calidad de artista, sino como tertuliana y emisora de grandes anécdotas de la época que vivió y co protagonizó su madre. Según confirma RTVE, Carrasco vuelve a ponerse ante las cámaras como colaboradora de «Lazos de sangre», programa presentado por Boris Izaguirre que «muy pronto» –informan desde La 1– estrenará su tercera temporada.

De corazón en corazón

El espacio, desde su estreno en 2018, muestra cómo son o han sido las vidas de las sagas familiares más conocidas de España. A través de reportajes documentales y entrevistas a miembros de dichas familias, «Lazos de sangre» busca revelar detalles que puedan ser desconocidos para el espectador, al más puro estilo de un programa del corazón. Ahora, podría decirse que, si TVE ya hacía uso de su amplio archivo para profundizar en estos temas, ahora adquiere un archivo personalizado y que podría ser clave: Rocío Carrasco. Creció rodeada de grandes personajes de este país y, ahora, llega al programa para compartir en el debate posterior a cada entrega estos recuerdos. Se estrenará, según informan desde la cadena pública, «en el primer programa dedicado a Carmen Sevilla, en el que desvelará anécdotas y vivencias que no ha contado hasta ahora». Por tanto, no hablará tanto de su vida, sino sobre la de los demás. Aunque, ¿hasta qué punto no están estas historias relacionadas?

Este fichaje supondría un varapalo para Mediaset. Además de porque el grupo cuenta en la casi totalidad de su parrilla con programas enfocados a temas de corazón, porque nadie pensaría que, si Carrasco volviese a la televisión, fuese de la mano de RTVE. La hija de Rocío Jurado fue una de las co presentadoras de «Hable con ellas», espacio semanal que se emitió en Telecinco desde 2014 y que desapareció para no volver en 2016. Desde entonces, Carrasco no solo no ha aparecido más en televisión, sino que se ha negado ha realizar ningún tipo de declaración acerca de su vida. Ni siquiera se ha pronunciado sobre las aventuras de su hija, Rocío Flores, quien quedó como tercera finalista de la edición de 2020 de «Supervivientes». Aunque tanto Flores como los presentadores y colaboradores del programa de Telecinco no pararon de nombrarla en ningún momento a lo largo de su emisión. Por tanto, ahora el fichaje de Carrasco por parte de RTVE podría sentar a Mediaset como un jarro de agua fría.

«Lazos de sangre» vuelve en su nueva temporada con un nuevo plató y sus documentales seguirán girando alrededor de familias como Los Nieto o los Valenzuela-Dibildos. Asimismo, aseguran desde TVE que «se incorporan sagas más personales como Carmen Sevilla, Antonia Dell’Atte o Sara Montiel, entre otras. Muchos de ellos nos han recibido en su hogar, mostrando su parte más íntima, como es el caso de Al Bano».