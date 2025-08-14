MovistarPlus+ recupera el control de sus retrasmisiones para LaLiga

Nuevo revés para LaLiga de Javier Tebas que no tendrá el control de las retransmisiones en Movistar Plus+. Tras dos años de supervisión de la patronal, en las que se elegían a los comentaristas que narrarían los partidos, la televisión de pago más importante de nuestro país ha conseguido recuperar el 100% del control y será la propia Movistar Plus+ quien personalice la señal a su antojo además de seleccionar que trabajadores de su plantilla comentarán los partidos de Primera División, volviendo grandes nombres a nuestro fútbol como son Álvaro Benito, Julio Maldonado 'Maldini', Guillermo Uzquiano y un largo etcétera de grandes profesionales del mundo del periodismo español que nos narrarán el devenir de la temporada 2025-26 en LaLiga EA Sports.

Según el comunicado oficial de Movistar Plus+, el fútbol regresó a La Casa del Fútbol (Movistar Plus+) con la emisión íntegra de competiciones como LaLiga EA Sports (incluidas tres jornadas clave en exclusiva), todos los partidos de LaLiga Hypermotion y los mejores encuentros de la Primera Federación Versus E-Learning, además de la UEFA Champions League, Europa League, Conference League y el partido más destacado de cada jornada de la Premier League, con el resto disponible en DAZN a través de la propia plataforma. La temporada arrancó ayer con la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, seguido del inicio de las ligas el viernes 15, en una campaña donde FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid partieron como favoritos. La cobertura cuenta con narradores y comentaristas como Carlos Martínez, Julio Maldonado ‘Maldini’, Álvaro Benito o Mónica Marchante, y se completa con espacios de referencia como 'El Día Después', 'Deporte Plus+', 'Noche de Champions', 'Tercer Tiempo' y formatos de autor como 'Universo Valdano', reafirmando a Movistar Plus+ como el lugar de referencia para disfrutar del fútbol nacional e internacional.

Partidos de la jornada 1 que emitirá Movistar Plus+