Carlos Latre confiesa sufrir síndrome del impostor y denuncia que solo se le reconoce como imitador en España

Jose Luis Izquierdo, más conocido como MagoMore, es una de las grandes personalidades de internet en estos momentos aunque su cara te resultará familiar porque fue uno de los actores que integraban la plantilla de José Mota con sus programa de sketches en televisión española. En uno de sus últimos podcast, ha tenido la oportunidad de hablar con Carlos Latre, quien ha vuelto a sincerarse de nuevo y ha espetado que se siente muchas veces un impostor, aunque esta confesión tiene una fuerte crítica a la sociedad que dejó sorprendido al Mago More.

Encasillado por la sociedad

MagoMore le preguntó al humorista castellonense si en algún momento se había sorprendido de estar en su situación. Latre no dudo y comentó que siempre, ya que afirmaba tener el síndrome del impostor aunque esta confesión tenía trampa y espetó que la sociedad lo ha encasillado como humorista y él solo puede hacer eso, imitar, habilidad que la hace de maravilla. "Yo tengo el síndrome del impostor porque yo no soy nada. En el establishment del entretenimiento en España, que es un país que te etiqueta bien, yo soy imitador y me moriré imitador. Yo no puedo hacer nada más porque solo me consideran imitador. Además, no se me considera que interprete cuando hago un personaje, pero a los actores en los biopic sí, y lo que hacen es lo mismo que hago yo. Me he sentido hipersolo porque solo me trataban como imitador, poniendo en valor nulo mis otros trabajos", alegaba con dureza, Carlos Latre.

Un año de su mayor fracaso

Carlos Latre estaba asentado en Atresmedia, siendo el jurado que nunca se había perdido una edición de 'Tu cara me suena' (Àngel Llàcer también entraría en la lista aunque su presencia en la temporada 11 por su enfermedad fue anecdótica), además de sus colaboraciones en 'El Hormiguero' y otros espacios del grupo de comunicación líder en España. Sin embargo, quiso darle a su vida profesional un giro de 180º grados, mudándose a la carretera Fuencarral y comandar el programa del access prime time 'Babylon Show', un espacio televisivo de otra época que fue un auténtico descalabro en cuanto a audiencias, que no pudo ni siquiera competir con Antena 3 y La 1 y se canceló a las primeras de cambio.