Manuel Márquez, interpretado por Javier Gutiérrez, acaba de recuperar a su familia. Así nos despedimos en el último capítulo de “Estoy vivo”. Fin de la tercera temporada y así comienza la cuarta. Ya no hay secretos entre Márquez y los suyos, aunque sí nuevas y excitantes sorpresas. “Los Vengadores de Vallecas” se enfrentarán juntos a nuevos misterios en una temporada que promete más humor que nunca. Y en la otra dimensión, donde la vida y la muerte se juntan, la Pasarela sigue en funcionamiento.

Solo que ahora hay un apagón mundial y al enlace, Alejo Sauras, le pilla un poco a desmano. Para ser exactos, echando una pachanga de fútbol. La vuelta a casa se le complica, “el ascensor para volver no funciona y tengo a mi mujer y mi hija arriba. Y es la tragedia de no poder volver”, nos cuenta el protagonista.

Nuevas incorporaciones al reparto

Es un esperado estreno de “Estoy Vivo”, que llega a las pantallas el miércoles a las 22:10 en La 1, con nuevas incorporaciones que se suman al reparto encabezado por Javier Gutiérrez, Alejo Sauras y Cristina Plazas y al que se unen Guiomar Puerta, Almagro San Miguel y Pablo Vázquez. El elenco protagonista se completa con Jesús Castejón, Alfonso Bassave, Fele Martínez, Goizalde Nuñez, Laia Manzanares y Lucía Caraballo, y cuenta con la colaboración especial de Julia Gutiérrez Caba.

Fotograma de una escena de la cuarta temporada de "Estoy vivo"

Los tres nuevos personajes refuerzan el ámbito de la comisaría, uno de los escenarios más importantes donde se mueven los protagonistas. Adriana (Guiomar Puerta) y Mikel (Almagro San Miguel) son dos jóvenes novatos. Ella es impulsiva, divertida y libre; y él, resuelto y con una vocación inquebrantable. Entre ambos se establece una clara atracción desde el primer momento. Los dos colaboran con Márquez y Santos en un nuevo y extraño caso. “Soy una nueva policía, que se incorpora al equipo de Márquez. Voy a tener una trama amorosa muy apasionada. Y no puedo contar más”, apuntó Guiomar Puerta, en la presentación dirigida por la periodista Elena Sánchez.

“Es una serie que aúna varios géneros, es fantástico, un thriller, pero también es una serie emocional que apela a la búsqueda de lo que has perdido”, apuntó Javier García, productor ejecutivo TVE.

Seguir soñando

“Toca seguir soñando”, relató Daniel Écija, el padre de la criatura, “se hace posible lo imposible y parece que puedes volar con ella. Va a ser más sexy y muchas cosas que parece que son algo van a ser distintas de las tres primeras temporadas. Seguimos teniendo algo que es difícil que es la identidad y mucha calidad dentro y fuera de las cámaras”, prosigue.

Javier Gutiérrez, más conocido como Manuel Márquez, puso en valor lo diferente de esta serie y la importancia de realizarse en una cadena pública: “hacer una serie así con los presupuestos que se manejan es casi un mito y me enorgullece. Es capaz de sentar a la familia entera delante del televisor. Supone el trabajo ingente de mucha gente. Hemos sufrido mucho en estos tiempos de covid”, recordó.

Regresa Cristina Plazas a la serie de las segundas oportunidades en la que todo es posible: “mantiene la esperanza de ser feliz, sean las circunstancias que sean. En la tierra o fuera de ella. Habla de las segundas oportunidades emocionales, de recuperar el amor de tu vida, de volver a conectar con ese ser o de la evolución de las personas”, comenta la actriz.

Por fin, una familia

El papel de Alejo vive su plenitud a pesar de que comienza temporada con sus agobios: “Ahora tengo una familia completa, creo que mi personaje ha pasado estos años por varias vidas y por fin se ha hecho adulto. Ahora tiene una hija preciosa, quizá no tiene la vida que a él le gustaría, pero está satisfecho”.

Si hay algo que Daniel Écija nos asegura para esta temporada es humor. “Hemos tratado de divertir en este año tan negro. Son unos tipos de barrio que pueden salvar el mundo. La perspectiva parte del neorrealismo más absoluto, pero en este año tan horroroso tocaba reírse”. El creador de la serie no quería entrar a destripar el contenido, habrá cameos como el de Anne Igartiburu y Albert Albiol, “y muchos más”. No quiso que nos olvidáramos de las sorpresas de esta temporada y de las pasiones que nos esperan en esta cuarta temporada: “Lo de C. Tangana y Rosalía se les queda pequeño a estos seres de Estoy vivo”. Habrá que esperar a verlo.