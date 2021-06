Hoy regresa ‘El Hormiguero’: ¿por qué ayer no hubo programa?

Este martes, 15 de junio, regresará ‘El Hormiguero’ en su habitual horario, en prime time, en Antena 3. Hoy, el programa presentado por Pablo Motos contará con Miguel Ángel Revilla como invitado, mientras que el miércoles irá al programa Josie y el jueves Anne Igartiburu.

Una semana más corta de lo normal con solo tres entregas, a diferencia de las cuatro que habitualmente hace ‘El Hormiguero’. Este hecho se debe a que la pasada noche no hubo programa. Aunque en un principio, Antena 3 había anunciado que iba a emitir un capítulo del pasado 18 de enero, con Sara Sálamo como invitada, finalmente se decantó por la emisión de un episodio del pasado 19 de mayo, cuya invitada fue Nathy Peluso.

¿Por qué no hubo programa de ‘El Hormiguero’ ayer?

‘El Hormiguero’ no ha desvelado de forma oficial el motivo por el que no hubo un episodio nuevo en la noche de ayer, aunque podría estar relacionado con el debut de España en la Eurocopa. En la noche de ayer, España hizo su debut antes Suecia a las 21:00 horas, así que es probable que Pablo Motos decidiera no grabar un nuevo programa dado el tirón televisivo que tiene el fútbol.

La cuenta de Twitter de ‘El Hormiguero’ ya anunció en la mañana de ayer que esta semana iba a ser atípica: “¡Semana corta pero intensa!”, decía un tuit del programa en el que anunciaba los tres invitados de esta semana. Horas más tarde, anunciaron que para la noche de ayer emitirían la redifusión del episodio con la visita de Nathy Peluso.