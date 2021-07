Roberto Leal castiga la artimaña de Javier

Roberto Leal no perdona una. A pesar de que tras el bote de Pablo los concursantes son nuevos y no acumulan mucha experiencia, las normas no han cambiado para ellos y el concurso sigue manteniendo su integridad y exigencia. La velocidad y la memoria son cualidades imprescindibles para cada prueba del concurso, pero el exceso de picardía y el miedo a arriesgar se castigan. Los nuevos concursantes, sin el talento de Pablo Díaz, tienen a veces que hacer uso de artimañas y estrategias para sumar más segundos de cara al rosco, pero «Pasapalabra» no las acepta todas.

La prueba «¿Dónde están?» fue algo complicada para el equipo naranja, pero sobre el final han conseguido descubrir más o menos la mitad del panel. Y Javier, en un acto de picardía o de desconocimiento, ha resuelto más de la mitad pero ha dejado pasar los cuatro segundos que faltaban para rascar algo más de tiempo para ‘El Rosco’ y así no tener que arriesgarse a perderlo todo, como él mismo reconocía a sus compañeros de mesa segundos después.

Pero Roberto Leal ha tenido que comunicarle una mala noticia: «por norma, eso que acaba de hacer Javier no se puede hacer, por lo que el presentador ha tenido que contarlo como fallo, sin sumar ningún segundo en esta prueba de cara a ‘El Rosco’». Por lo visto, tal y como comunicó el presentador, como portavoz de la dirección del programa, los concursantes no pueden tardar más de cuatro segundos en pensar la respuesta, con el fin de sacar ventaja.

A pesar de no poder rascar ni un solo segundo en dicha prueba, Javier llegaría al rosco solo con 8 segundos menos que su rival. Sin embargo, los más de 120 segundos no serían suficientes para dar dos vueltas al rosco y acertar todas las preguntas que se sabía, quedando lejos del número de aciertos de su oponente.