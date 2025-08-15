Así lucen los héroes de la precuela de 'The Boys' en sus primeras fotos oficiales

Si algo ha caracterizado a 'The Boys', la exitosa serie de Prime Video que adapta la obra de Garth Ennis, es su feroz crítica a la industria del cine superheroico, lleno de spin-offs, secuelas, precuelas y recuelas. Paradójicamente, la serie original ha tenido ya dos productos derivados: 'The Boys: Diabolical' (2022) y 'Gen V' (2023), y va camino del tercero.

Precisamente de este, llamado 'Vought Rising', hemos podido ver, a través de las imágenes compartidas por Prime Video, por primera vez a sus protagonistas. La serie, desarrollada por Paul Grellong, se situará en los años 50, y tendrá un enfoque noir centrado en un misterio criminal en el que están envueltos héroes clásicos de la compañía Vought.

Estos héroes no serán desconocidos, ya que el reparto contará con caras como Jensen Ackles, que ha dado vida a Soldier Boy en la serie original, o Aya Cash, que recupera su papel como Stormfront, la villana principal de la segunda temporada de 'The Boys'.

Jensen Ackles repetirá su papel como Soldier Boy Prime Video

Otros personajes nuevos que se añaden a 'Vought Rising' son Bombsight, interpretado por Mason Dye; Private Angel, a quien da vida Elizabeth Posey; o Torpedo, encarnado por el actor Will Hochman.

Los nuevos personajes incluyen a Bombsight, Private Angel y Torpedo Prime Video

La serie explorará un nuevo terreno en el universo 'The Boys', pero aún no cuenta con fecha de estreno oficial. El 17 de septiembre llegará la segunda temporada de 'Gen V', que será un aperitivo para la quinta y última de 'The Boys', prevista para 2026. Será entonces cuando podamos ver esta ansiada precuela, así como la escisión mexicana que están desarrollando los actores Diego Luna y Gael García Bernal.