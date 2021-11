David de Jorge, el cocinero total

Cuando alguien es capaz de cocinar el filete ruso más grande jamás visto, que dio para dar de comer a 4.000 personas; de escribir el mejor libro del mundo del año 2010 («Con la cocina no se juega»), según los Gourmand World Cookbook Arwards; de trabajar con algunos de los mejores cocineros, como Arzak o Subijana; o de crear el concepto gastronómico de «guarrindongada» es que no es un tipo normal. Y David de Jorge, efectivamente, no lo es. Por eso está en «Más de uno». Los martes, De Jorge enseña a Carlos Alsina, a Begoña Gómez de la Fuente y a Leo Harlem todo lo que hay que saber sobre algún producto gastronómico o plato popular. Así, los martes entran en el programa desde el humilde ajo hasta el más historiado marmitako, pasando –claro– por la tortilla de patata, la de las dos Españas: la concebollista y la sincebollista.Y el viernes, David de Jorge tira de recetario para traer a la radio algunos de sus platos más celebrados, explicados paso a paso o, mejor dicho, zancada a zancada, porque no es fácil seguir al cocinero, muy dado a prolongadas digresiones que terminan, casi siempre, en zona de arenas movedizas. Y por supuesto, las «guarrindongadas», esa combinación imposible de ingredientes que en la cabeza suenan bastante mal, pero que pueden llegar a sorprender en el paladar. ¿Quién no se ha metido alguna vez entre pecho y espalda un bocadillo de chorizo con Nocilla o un canapé de anchoa con leche condensada? Pues eso.