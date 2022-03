El descuido de Camila Cabello: enseña un pecho en una entrevista televisada

Camila Cabello es un ídolo para millones de personas. Y no solo por sus canciones, si no que sus fans adoran su forma de ser que depara momentos estelares. Y eso precisamente es lo que ke ha pasado en esta ocasión cuando asistía por vídeo llamada a una entrevista para el programa de Reino Unido, “ The One Show” cuando su vestuario le ha jugado una mala pasada.

La cantante conectó este lunes con Alex Jones y Jermaine Jenas desde el plató del programa para hablar de su nuevo sencillo, “Bam Bam”. La artista de 25 años, también se prestó durante la conexión a responder a las preguntas de los fans, que estuvieron pendientes todo el rato de su casa, de su estilismo y de sus palabras.

Una de las preguntas que le hicieron versaba sobre su movimiento de baile favorito del vídeo musical recién publicado. Cabello se levantó y mostró a cámara el movimiento favorito, pero su estilismo, que solo constaba de una camisola se aflojó con los movimientos y tras varios avisos dejó un pecho de la cantante al aire.

Al darse cuenta y lejos de entrar en pánico, Cabello empezó a reirse y preguntó: “Espero que no se haya visto el pezón”. Los presentadores desde plató bromearon con el descuido y Jones le respindió: “Hubo un destello de algo”. El conductor se dirigió entonces a la audiencia para expresarles un “lo siento”, por cómo había “funcionado el vestuario de Camila, ¡bendita sea! Nos pasa a los mejores, ¿no es así?”.

Tras el mal trago, la artista quiso compartir con sus seguidores de Tik Tok un mensaje en el que bormeó con el accidente: ““Cuando mi estilista me preguntó si quería cubre pezones y le dije que no” para terminar con un deseo: “Ojalá tuviera una máquina del tiempo”.