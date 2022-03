La razón por la que Tamara Falcó deja “El Desafío”: “Os quiero pedir perdón”

Noche de alegría por la vuelta a la parrilla de una nueva entrega de “El Desafío”, presentado por Roberto Leal, que, además, de arrasar en las audiencias de la noche del viernes, pero también ha tenido que afrontar una despedida. Tamara Falcó revelaba en este primer programa por qué dejaba de ser hurado junto a Santiago Segura y Juan del Val, y entregaba el testigo a Pilar Rubio.

No se trataba de ninguna sorpresa, puesto que durante la presentación de “El Desafío”, Jorge Salvador, dueño de la productora encargada, 7 y Acción”, ya desveló que se haría el traspaso de poderes entre Falcó y Rubio. Fue Roberto Leal el que le pidió a Tamara Falcó que tomase la palabra para aclarar que aunque había sido miembro fundador de la terna del jurado del programa, ahora tenía que dejar su silla.

“Os pido perdón a todos”, empezó diciendo la marquesa de Griñón, que confesó haber dicho que sí a esta segunda temporada com fija, pero que “estoy estudiando para ser chef y el curso intermedio es mucho más complicado de lo que yo me había imaginado y no soy capaz de compaginarlo todo”. Visiblemente emocionada, Falcó que “Ha sido muy duro tomar la decisión”, pero que muy a su pesar, “sintiéndolo muchísimo, esta temporada no voy a poder estar”.

Tocó el turn o de su compañeros de mesa. Santiago Segura dijo entristecido que “si Tamara se va de este concurso, a mí se me rompe el corazón. No quiero que te vayas”. Por su parte Juan del Val recordó que “compartimos muchas horas juntos y te tengo muchísimo aprecio. Te voy a echar de menos... el programa te va a echar de menos. Pero te digo una cosa: nos cambias por una lubina a la sal”.