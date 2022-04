El reality de Netflix, “Insiders” vuelve con Najwa Nimri el 19 de mayo

Netflix ha anunciado hoy el estreno el 19 de mayo de la segunda temporada de INSIDERS, el innovador reality de convivencia conducido por Najwa Nimri. Insiders vuelve con más giros, más tensión y más emoción que nunca y, de nuevo, con una duda en el aire: ¿nos comportamos igual cuando creamos que no nos están grabando? La primera edición la ganó Nicole Delgado.

Para salvaguardar el mayor secreto de INSIDERS, que los participantes ya estaban concursando sin saberlo, las dos temporadas del reality se grabaron de manera consecutiva, por lo que los nuevos integrantes desconocían por completo a lo que se enfrentaban. Ajenos a cámaras y micrófonos, y creyendo que estaban en el casting para un reality del que no sabían nada, se mostraron tal y como realmente son. El reality de Netflix, producido por iZen, es una nueva forma de contar la realidad, en la que los concursantes participan sin saberlo en este experimento televisivo donde cualquier cosa puede pasar con el objetivo de ganar el premio de 100.000 euros.

QUIÉN SON LOS NUEVOS CONCURSANTES DE INSIDERS?

NOWA - 29 años, Mérida. Educadora social. Se considera una persona extrovertida, alegre y con muchos valores aunque, en ocasiones, poco sensible y empática.

TANIA - 35 años, La Rioja. Dependienta. Lo peor que lleva de sí misma es que es un poco envidiosa y caprichosa. Por 100.000 euros renunciaría a sus principios.

RAMÓN - 30 años, Andorra de Teruel. Vive en Ibiza. Chef privado. No soporta la mentira, aunque reconoce haber mentido mucho en el pasado. Sus dos pasiones: la noche y la cocina.

LORENZO - 34 años, Ciudad Real. Diseñador gráfico. Es alegre y vivaracho, aunque se reconoce como narcisista y tramposo. Dice que lo importante no es ganar, es hacer que los otros pierdan.

ADAN - 30 años, Sevilla. Empresario de moda. Se considera, en sus propias palabras, “superguay” y dice que nunca ha escuchado nada negativo de sí mismo.

RAQUEL - 29 años, Madrid. Modelo. Divertida y extrovertida, le encanta pasárselo bien y dice estar harta de que le juzguen por su aspecto. No se corta ni un pelo.

MARTA - 25 años, Madrid. Trabaja en Recursos Humanos. Su sueño en la vida es llegar a convertirse en una influencer famosa. Perdona pero no olvida.

PABLO - 29 años, Huelva. Ingeniero de vuelos. La gente piensa de él que es un robot, una persona sin sentimientos. Pero él dice que simplemente está centrado en sí mismo. ÁLEX - 34 años, Madrid. Asesor comercial de vehículos. Está casado y es padre de una niña de la que nunca se ha separado tanto tiempo. Dice tener muchos amigos, aunque ha perdido alguno por el camino por decir lo que piensa.

SOFÍA - 25 años, Tenerife. Estudiante de Administración de Empresas. Habla chino, taiwanés, inglés y español. No se considera muy sensible y no le importa lo que la gente piense de ella.