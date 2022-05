Ucrania emociona con su himno contra la invasión de Rusia en Eurovisión

Está claro que el Festival de Eurovisión de este año ha sido bicolor, concretamente amarillo y azul. La bandera de Ucrania ha ondeado cada día en las calles de Turín con cientos de eurofans volcados con la causa del país invadido por Rusia y que a duras penas ha conseguido llegar a participar en el certamen. Así que la actuación en la final del festival de Kalush Orchestra y su “ Stefania” tenía un significado especial que han conseguido transmitir con su fuerza en la actuación final.

Por eso el pabellón Pala Alpitour casi se viene abajo cuando han salido los ucranianos que con su canción dedicada a Estephania Psiuk, la madre del líder de la banda, Oleh Psiuk, todos los asistentes la han celebrado no tanto como su sentido original si no como una suerte de himno patrio y en contra de la invasión rusa.

#StandWithUkraine #SaveMariupol #SaveAzovstal

¡Ayudad a Mariúpol! ¡Ayudad a Azovstal ahora mismo! #KalushOrchestra actuó en la final de #Eurovision 2022 e hizo un llamamiento desde la escena para ayudar a #Ucrania pic.twitter.com/bFMDipMXP1 — UKR Embassy in Spain (@UKRinESP) May 14, 2022

“Tras la guerra, la gente del país ha encontrado nuevos significados a lo que escribí. Les recuerda que también echan de menos a sus madres, o ven a Ucrania como a una madre herida. Gracias a esas nuevas interpretaciones, la canción se ha acercado todavía más al pueblo, así que en Eurovisión defenderemos todas esas otras interpretaciones”, confesaba el líder de la formación en unas declaraciones recientes.

Los asistentes vibraron con la fusión de hip-hop y folclore ucraniano que fueron adornados por los vistosos trajes del grupo que lucieron camisas tradicionales de su país mezclada con ropa moderna del país. Literalmente han dado todo lo que tienen para aprovechar esta oportunidad de actuar ante 200 millones de personas y reivindicar su lucha. No en vano tuvieron que pedir un permiso especial por ser hombres en edad de luchar en la guerra y poder abandonar el país por unos días.

Presidente #Zelensky aupando a #KalushOrchestra grupo musical que representa a #Ucrania en #Eurovision2022 "...Muy Pronto en la final de Eurovisión el continente y el mundo entero escucharán nuestra palabra nativa. ¡Creo que al final esta palabra será "Victoria"! pic.twitter.com/d6nMrS5mct — LudinGomezC (@ludingomez777) May 14, 2022

Hablando recientemente con la BBC el líder de la banda señalaba que ganar Eurovisión supondría una dosis de energía para los ciudadanos que aún se encuentran sitiados en país y para los aproximadamente 12 millones de personas que han tenido que huir. “Para nuestro país es muy importante tener victorias en todos los sentidos”, afirmaba Psiuk. Al finalizar su actuación el vocalista ha conseguido gritar: “Please help Ukraine, help Mariupol, help Azovstal right now!”