Ancianas virales en TikTok con su propia versión de “Despechá” de Rosalía

Rosalía es un monumento nacional. Sus conciertos se llenan de todos los estratos de la sociedad española desde políticos, actores, directores y Belén Esteban, hasta niñas que adoran a la cantante catalana. Y su furor se ha acrecentado gracias al éxito de su último tema, “Despechá” que volando por nuestra geografía ha llegado a una particular residencia de ancianos de Badalona. Allí un grupo de residentes ha compartido en TikTok su particular manera de homenajear a Rosalía.

La red social ha dado un vuelco y el vídeo en el que se ve a varias ancianas bailar el tema de Rosalía ya cuenta con más de millón y medio de reproducciones. Con una cuidada edición, podemos ver a varias de ellas hacer juntas una coreografía que incluye montarse en la motomami y hablar por teléfono siguiendo la letra.

Las redes sociales han apoyado la iniciativa y han renombrado a las artistas como las “motoabuelis”. En la publicación de TikTok el texto que acompaña al vídeo de apenas unos segundos se puede leer que las residentes están “disfrutando de nuestras tardes en la rambla”. Las más atrevidas se levantan e improvisan un baile con toda la intención.

No es la primera vez que esta actividad se une a las habituales de la Residencia Danae, y una de sus residentes tiene otra versión de la canción de Rosalía “La Fama”. La residencia se ha hecho famosa y no solo por sus vídeos, si no que sus actividades incluyen talleres de helados, “Tardes a la fresca”, Talleres de jardinería y floristería, Experiencias de realidad virtual y la actualización de cada actividad y servicio del emplazamiento “en primera línea de mar”. El vídeo obedece al servicio de musicoterapia que ofrece la residencia.