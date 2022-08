Pedrerol bromeó sobre el zasca a un redactor de «El Chiringuito» que se ha hecho viral

Tras sus vacaciones, no ha habido día que Josep Pedrerol no haya sido tendencia. El presentador de «El Chiringuito» arrancaba la temporada anunciando un antes y un después en el programa. Se trataba del acceso, por primera vez, a imágenes de LaLiga para poder analizar las polémicas y jugadas de interés.

Pro eso no ha sido todo, además del nuevo plató y el nuevo rol de los tertulianos o la mayor participación de la audiencia a través de su canal de Twitch, ayer daba una exclusiva mundial sobre las negociaciones entre el Real Madrid y el Manchester United por Casemiro. La cosa ya está que arde en El Chiringuito.

Pero a pesar de todas estas buenas noticias para el programa de Atresmedia, la exigencia de Pedrerol nunca baja la guardia y hace dos noches un redactor vivía el perfeccionismo del conductor del programa en sus propias carnes. Sucedía durante la cobertura del incidente de Aubameyang con su Ferrari. Una pieza que debía estar sobradamente preparada, según Pedrerol, ya que había sucedido varias horas antes. «Vale, es verdad que ha ocurrido a las tres de la tarde y, joer, es la una», tiró de ironía Pedrerol hacia un redactor cabizbajo y que negaba con la cabeza.

Solo un día después, esta madrugada, una de las conexiones entre la redacción y Pedrerol no funcionaba como estaba previsto, ya que el retorno, no funcionaba bien e «idiotizaba» la voz del redactor. Sin embargo, en esta ocasión Pedrerol, sabiendo que era un error técnico que no dependía de ellos, prefirió tirar de humor y quitar hierro al asunto: «Tranquilo, ha quedado muy bien. Que luego dicen que me enfado con el redactor y sale en el Sport», contestó Josep entre risas