¿Podría volver «Operación Triunfo» este año en Twitch?

Poco se ha escuchado de «Operación Triunfo» tras el anuncio de RTVE de que no renovaría el formato, que vivió su última edición en La 1 justo cuando estallaba la pandemia. De hecho, las últimas noticias sobre GestMusic consistían en la demanda que están estudiando contra el programa de TV3 «Euforia» por plagio.

Lo único que GestMusic había confirmado, es que a pesar de la negativa de RTVE no habían dado por muerto el formato y buscarían alternativas para distribuirlo. También aseguraban que siguen conservando las instalaciones de la Academia de OT.

Sin embargo, era un seguidor del programa quién acababa con este silencio en Twitter: “Por medio de la presente hago encarecidamente la solicitud de que este año vuelva ‘OT’, ya que no podré resistir un año más sin este grandioso proyecto”, publicaba. Para la sorpresa de todos, Tinet Rubira, Director de GestMusic respondía a la petición: “Tus deseos son órdenes”.

Ha sido tal el revuelo que esta reacción de Tinet ha despertado en redes, que minutos después volvía a intervenir para calmar el expectación generada: «Veo que hay ganas y me alegro... pero yo no he confirmado nada».

Aun así, todo apunta a que el formato volverá pronto. Sin embargo, aún no se conoce la cadena o plataforma que remplazará a RTVE. Así, no se descarta que el formato pudiese volver en una plataforma como Twitch, teniendo en cuenta que «OT» por naturaleza es una apuesta por el directo y la emisión ininterrumpida, que se adaptaría sin problema a estos nuevos canales. Por si fuera poco, la audiencia joven que sigue mayoritariamente este tipo de talents y realities acogería positivamente la emisión en esta clase de plataformas.