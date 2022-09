Chanel desvela lo que ganó por ir a Eurovisión

La cantante Chanel fue la invitada del comienzo de temporada número 17 de “El Hormiguero 3.0″ de Antena 3. Toda una estrella internacional después de quedar tercera en Eurovisión. Como no podía ser de otra manera, Chanel entró bailando al ritmo de “Slomo” en el plató de “El Hormiguero”, canción por la que recogió el doble disco de platino tras vender 80.000 copias y en el que además estrenaron la “película” ‘Hormigocean’s Eleven’.

Pablo Motos comenzó la noche anunciando nuevas colaboraciones en el programa: las de Lali Espósito y Omar Montes. El de Carabanchel se encargará de una sección sobre “Nos engañan con todo”.

La entrevista a Chanel comenzó con la reflexión de la fama que le ha llegado en menos de un año con su paso por Turín. “Mi signo del Zodiaco es Leo y a veces no tengo un día bueno y es difícil de gestionar, pero recuerdo que tú (Pablo Motos) y yo tuvimos una conversación hace unos días y te pregunté cómo haces cuando tienes un día malo y me dijiste que pensara que a esas personas que se me acercan les hace ilusión y voy a hacerlas felices”, dijo.

Pablo Motos le preguntó sobre las cuestiones menores como ir a comprar al supermercado. “Sí, pero con gorra y gafas, aunque hay gente que me reconoce. Una vez fui de compras y hubo una dependienta que me reconoció y no me dijo nada, pero me empezó a meter cosas de regalo en la bolsa mientras me miraba con mirada de sé que eres tú”, relató.

Pablo quiso saber si había alguna cosa que echara de menos: “Sí, pero se compensa con otras cosas. Es totalmente diferente, pero no es ni bueno ni malo. Por ejemplo, mi cumpleaños lo quería celebrar en el Parque de Atracciones pero la gente de mi equipo me dijo que si estaba loca, que no podía”.

Noticias falsas

También hablaron sobre cómo lleva el tema de las noticias falsas: “Al principio me asustaba un poco porque no gestionaba bien que salieran noticias que no son verdad, pero ahora nos reímos en casa un poco de esto. Hay épocas que lo llevo mejor y otras que lo llevo peor, pero lo bueno de esto es aprender y hacer una lectura constructiva”.

Chanel cuenta cómo se siente después de convertirse en un icono

“Llevo muchos años en el mundo del arte y soy consciente de que todo lo que sube, baja. Entonces, lo que estoy haciendo es disfrutar el momento como una niña pequeña y trabajar lo máximo posible sin preocuparme de si esto se va a acabar”.

Nuevo disco

Chanel se encuentra trabajando en Miami en su nuevo disco: “Llevo trabajando muchísimo para mi disco y para mi sencillo desde antes de Eurovisión. Estoy trabajando muy duro y aprendiendo a la vez que estoy trabajando, pero lo que estoy haciendo es algo nuevo y estoy encontrando mi sonido y sintiéndome a gusto con lo que estoy haciendo porque quiero ofrecerles lo mejor a mis fans y al público. Lo estoy haciendo a fuego lento, pero no os preocupéis que viene ya”.

Tras la charla, Trancas y Petancas aparecieron en el plató para hacer las preguntas más comprometidas, como suele ser habitual. Y fue cuando llegó el momento de saber si le habían pagado por participar en Eurovisión. La cantante confirmó que no ganó absolutamente nada, mientras dudó acerca de si mereció la pena. “La gallinas que entran por las que salen”, decían las hormigas mientras ella solo sonrió.