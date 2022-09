Los sondeos conceden una amplia victoria a las derecha en Italia

Italia abre una nueva fase de futuro incierto. El país transalpino se perfila como la primera gran economía de la UE con la extrema derecha al frente tras la victoria de Giorgia Meloni y sus Hermanos de Italia en las elecciones de ayer.

La coalición de centro derecha con la que Meloni se presentó a las urnas, obtuvo la mayoría de los votos gracias a Hermanos de Italia, que se confirmaría como el primer partido del bloque conservador con el 22-26%, según los primeros sondeos a pie de urna. Un resultado histórico en comparación con el 4% que logró en las últimas legislativas. Meloni consiguió otro récord más al protagonizar un «sorpasso» sobre la Liga de Matteo Salvini, su socio en el bloque de derechas, que habría obtenido alrededor del 8,5%. Por su parte, Forza Italia del incombustible ex primer ministro Silvio Berlusconi, el tercer aliado de la coalición, se conformaría con un 6%.

Frente a la derecha, el bloque de centro izquierda, liderado por el Partido Democrático (PD) del ex primer ministro Enrico Letta, se quedaría con entre el 17-21%. de los votos. Sus socios en la coalición progresista tampoco salen mejor parados, especialmente el ex líder del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi Di Maio, que se estrenaba en estas elecciones con su propia lista después de abandonar el partido dando un sonoro portazo.

La sorpresa electoral llegó precisamente de la mano de los «grillinos». El M5E, el único partido del hemiciclo que ha formado parte de los tres gobiernos –con distintas mayorías– que se han sucedido durante la pasada legislatura, habría conseguido un resultado mejor de lo esperado con el 13,5% de los votos. Mientras, los autoproclamados herederos políticos de Mario Draghi reunidos en el Tercer Polo, un experimento centrista y liberal impulsado por el ex primer ministro socialdemócrata Matteo Renzi y Carlo Calenda, ex ministro del PD, habrían obtenido el 6,5%. El dato de participación se situó en torno al 60, según datos del Ministerio del Interior.

Los primeros sondeos a pie de urna son parciales y no tienen en cuenta las diferencias de voto entre la Cámara de los Diputados y el Senado, que históricamente son muy diferentes y pueden marcar la diferencia entre gobernar holgadamente la próxima legislatura o no lograr pisar el Palacio Chigi, a pesar de ser la opción más votada. Sin embargo, no parece que este sea el caso. La cómoda victoria de Meloni cambia el equilibrio de fuerzas en la coalición conservadora y empuja al país que inventó el fascismo a romper dos tabúes de un plumazo: elegir a la primera mujer al frente de la jefatura del Gobierno y aupar hasta lo más alto del hemiciclo a un partido heredero del posfascista Movimiento Social Italiano (MSI).

Cerca de 51 millones de italianos estaban llamados a las urnas para elegir un nuevo Parlamento, que por primera vez verá reducido a la mitad el número de escaños, 400 en la Cámara de los Diputados y 200 en el Senado, gracias a una reforma impulsada por el M5E en la pasada legislatura, que pretendía recortar los gastos de la «casta», pero que podría beneficiar al bloque conservador si logra la mayoría absoluta en ambas Cámaras legislativas.

La campaña electoral estuvo monopolizada por el conflicto en Ucrania y la crisis energética. Cada bloque planteó recetas opuestas y ni siquiera dentro de cada una de las coaliciones existe una postura común. La derecha, dividida ante el mantenimiento de las sanciones a Moscú, intentó esquivar el asunto todo lo que pudo, pero tres días antes de que se abrieran las urnas, Berlusconi se hizo el «harakiri» justificando la invasión de Ucrania por parte de su «amigo» Vladimir Putin.

El gol en propia puerta del ex «cavaliere», que se presentaba a las elecciones como el «árbitro» moderado entre Salvini y Meloni, no subió al marcador de la coalición progresista, que no ha sido capaz de presentarse como alternativa a la derecha. Los socialdemócratas convirtieron los comicios en una suerte de plebiscito entre europeístas y euroescépticos, demócratas y fascistas. Y perdieron la apuesta.

En la enrevesada política italiana no hay nada seguro hasta que el presidente de la República, Sergio Mattarella, decida dar un encargo para formar Gobierno a uno de los candidatos y este reciba la confianza de las dos Cámaras del Parlamento, pero mucho se tienen que torcer las cosas en los próximos días para que la política romana de 45 años no acabe brindando en el Palacio Chigi.

Convencidos de que no habría «remontada» de la izquierda, la derecha decidió celebrar la victoria con las urnas aún abiertas. «La Liga será la fuerza parlamentaria en el podio, primero, segundo o tercero como máximo. A partir de mañana, no más palabrería y pasamos de los compromisos a los hechos», declaró Matteo Salvini después de votar, rompiendo el silencio electoral. Mientras, Giorgia Meloni no pudo resistir a la tentación de las redes sociales y publicó un vídeo en el que se la veía sujetando dos melones a la altura de su pecho mientras afirmaba: «El 25 de septiembre, he dicho todo». Antes de eso, un escueto mensaje en Twitter no dejaba lugar a interpretaciones: «Escribamos juntos la historia». El más locuaz, sin duda, fue Silvio Berlusconi. El ex «cavaliere», «pillado» mientras hablaba con algunos militantes de su partido, se autoproclamó «director» del próximo Gobierno, aunque reconoció tener «un poco» de miedo de Meloni.