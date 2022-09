El consejo de Tim Burton a los jóvenes emprendedores en «El Hormiguero»

Pablo Motos anoche reconoció vivir un sueño en «El Hormiguero». «La vida se resume en momentos mágicos como este», aseguró el presentador cuando por fin tuvo al mismísimo Tim Burton delante. El cineasta y creativo está en Madrid por la promoción de su exposición «El Laberinto». «Es como estar en mi cabeza, pero afortunadamente la gente puede salir, yo vivo ahí», contó Burton anoche.

Entre sus trabajos más memorables destaca Eduardo Manostijeras, sobre el que tuvo tiempo a desvelar que desde que ideó el personaje solo podía imaginarse a Johnny Depp. También contó que con él era con quien menos ensayaba: «Me daba miedo», dijo entre risas. También recordó lo que para él significa el personaje interpretado por Depp: «Para mí es mi conflicto de la adolescencia, una persona que quería acercarse y conectar con la gente, pero no sabía cómo».

Pablo no dejó escapar la oportunidad de preguntar a alguien como él que aconsejaría hacer a un joven emprendedor. El cineasta no dudó ni un segundo: «Le diría que si quiere dibujar lo haga, pero sin preocuparse por lo exterior o el resultado. Cuando haces algo por disfrute siempre sale algo bueno. A mí me pasó y fue una experiencia muy liberadora».