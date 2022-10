«Fronteras»: «Todos dicen ‘siempre me paráis a mí’»

El canal temático DMAX sigue apostando por el periodismo de investigación y recientemente estrenaba una nueva entrega de «Control de Fronteras». Las nuevas normativas que imponía la crisis del covid hizo que se reforzasen aún más los controles en los aeropuertos o cualquier otro epicentro de transporte internacional. Los confinamientos y las restricciones de movilidad dispararon las excusas para transportar mercancías no permitidas. «Una de las excusas más utilizadas es la ocasión de venir a ver a Madrid un partido de fútbol. La gente cree que porque haya más masificación vamos a ser más laxos en los controles, para aligerar el tráfico de pasajeros. En definitiva, se creen que hay más opciones de que se pase la vista gorda», cuenta Conchi Fernández. Pero como muestra este programa, nada escapa de los ojos y la tecnología de esta agente de la Guardia Civil que atiende a LA RAZÓN. Como ella misma explica los operativos funcionan justo al revés, «las medidas de control se intensifican cuanta más saturación de pasajeros o turistas hay».

Dobles fondos, cremalleras secretas… nada es suficiente para engañar a las autoridades que controlan nuestros aeropuertos o puertos de mercancías, por muchos que algunos se las ingenien.

Hace unos meses el cómico Miguel Lago, afirmó en «Todo Es Mentira» que «desde que me dejo la barba larga me paran en todos los aeropuertos». No lo decía de broma. Hay muchos colectivos que llevan tiempo denunciando ser víctimas de una persecución por parte de las autoridades solo por su país de origen, apariencias o vestimenta. Esta teoría es completamente desmontada por esta agente de la Guardia Civil: «Los controles son aleatorios. Simplemente a veces buscamos un determinado perfil y paramos a la gente que coincide con esos rasgos. Pero lo que dice este cómico es mera casualidad. En verdad todas las personas a las que paramos siempre dicen que siempre les toca a ellos. La forma de vestir o la condición racial no interfiere en los controles aleatorios. Nosotros nos fijamos en otros detalles de la conducta». Dichos filtros de comportamiento no los puede revelar por razones de seguridad.

Desde hace décadas el Ministerio de Cultura e Interior llevan años desarrollando campañas contra la piratería y productos de imitación. Sin embargo, Conchi asegura que «todavía este es el tipo de artículos con el que más me encuentro». «Sobre todo, en ropa, cosmética y perfumería. Cuando en el escáner ves mucha ropa doblada y prensada levanta sospecha. O es una mudanza o hay que intervenir».

Los programas de telerrealidad o reporterismo callejero siempre están bajo la lupa de la veracidad. Todavía nos sorprende que la gente pueda reaccionar con tanta naturalidad ante las cámaras. «Hay de todo. Pero la mayoría de gente conocían el programa y era hasta más colaboradora».

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solo en julio de 2022 llegaron a España más de 9 millones de visitantes internacionales, más del doble que en el mismo mes de 2021. De ellos, más de 7 millones entraron a nuestro país vía aeropuerto, 1.7 millones lo hicieron por carretera y más de 140.000 por puerto. Este volumen de pasajeros más propio de antes de la pandemia ha supuesto todo un desafío para los profesionales que vigilan en las aduanas españolas tras dos años de restricciones a la movilidad de personas y mercancías. Esta nueva temporada se desarrolla en los principales puntos fronterizos españoles como el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, El Prat o el Puerto de Algeciras.