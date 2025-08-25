Lorenzo vuelve a "La Promesa" con sed de venganza y altera todos los planes

El palacio de "La Promesa" se sumerge esta semana en una tormenta emocional sin precedentes. Cuando parecía que la calma regresaba tras la detención de Lorenzo, el capitán de la Mata reaparece con más fuerza que nunca y un único objetivo: vengarse de todos los que lo traicionaron. Su regreso no solo reabre viejas heridas, sino que coloca a Curro y Ángela en el punto de mira de un enemigo que no olvida ni perdona.

En medio de esta amenaza, los lazos familiares y sentimentales también se ponen a prueba. Curro, aliviado tras la captura de Lorenzo, sueña junto a Ángela con una vida en Zúrich, pero la irrupción del capitán amenaza con destrozar sus planes. Catalina intenta recomponer su relación con Martina, mientras Manuel da un paso importante al reconciliarse con Alonso y recuperar la confianza de Toño. Los secretos, sin embargo, no dejan de emerger: Enora descubre la verdad sobre Toño y su madre, Simona, y no está dispuesta a rendirse hasta conseguir una reconciliación.

La pasión también ocupa un lugar central en los próximos episodios. Leocadia y Cristóbal, más unidos que nunca, viven su historia clandestina con intensidad, aunque el riesgo de ser descubiertos es cada vez mayor. Cristóbal, además, no duda en enfrentarse a Ricardo y Pía, quienes ven amenazado su empleo por la relación prohibida que mantienen. El mayordomo lanza un ultimátum que puede obligar a uno de los dos a abandonar el palacio.

El regreso de Lorenzo desencadena una auténtica guerra psicológica contra Curro. El capitán manipula, provoca y se las ingenia para despertar la ira del joven, que lucha por no caer en la trampa. Ángela, consciente del peligro, empieza a planear junto a él una fuga desesperada hacia Suiza antes de que sea demasiado tarde. El miedo y la tensión se apoderan de cada rincón de la casa.

Pero no todo son tragedias en la serie de RTVE. La llegada de Federico, el hermano de Vera, aporta un rayo de esperanza, aunque su reencuentro con la doncella está cargado de reproches y viejas heridas familiares. Mientras tanto, Catalina y Martina se enfrentan a un barón de Valladares cada vez más exigente, que amenaza con frustrar las negociaciones y acabar con los frágiles avances conseguidos.

La semana en "La Promesa" se presenta como una sucesión de explosiones emocionales: reconciliaciones familiares, romances prohibidos, chantajes, traiciones y la inquietante presencia de Lorenzo, que se erige como la sombra que oscurece cualquier atisbo de felicidad en el palacio. Todo apunta a que nada volverá a ser igual tras este regreso.