Muere Willie Spence, finalista de “American Idol”, en accidente de tráfico, a los 23 años

Tragedia en televisión. El cantante Willie Spence, que fuera finalista de la temporada 19 del talent musical “American Idol” perdió la vida a los 23 añosdespués de que su Jeep Cherokee “se salió de la carretera” y chocó con la parte trasera de un camión con remolque que estaba detenido en el arcén cerca de Chattanooga, Tennessee, dijo un informe de la Patrulla de Caminos de Tennessee y el médico forense del condado de Marion.

“Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido miembro de la familia American Idol, Willie Spence”, escribió la cuenta oficial de “American Idol” en Instagram. Según el espacio, Spence, “era un verdadero talento que iluminaba cada habitación en la que entraba y lo extrañaremos profundamente. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos”.

Para los fanáticos del talent, Spence, de Georgia, terminó segundo detrás de Chayce Beckham en la temporada 19 de American Idol el año pasado. Durante su participación en el programa Spence había expresado que “solo quiero que mi voz llegue al mundo y compartir mi don”. Y explicó que uno de sus mayores sueños sería ganar “un Gammy algún día, ahí es donde me veo en cinco años. Va a requerir mucho trabajo, pero siento que puedo hacerlo”.

La estrella de American Idol, Alyssa Wray, dijo que estaba “tan desconsolada” en una publicación en Instagram y describió a Spence como un “alma que atraía a la gente”. El viaje de Spence en el programa comenzó con una audición de “Diamonds” de Rihanna, durante su audición frente a los jueces Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan.

Horas antes del accidente, Spence publicó un video de sí mismo cantando You Are My Hiding Place en su página de Instagram. Muchas personas han dejado tributos debajo de su última publicación. Spence debía actuar en Londres en la Iglesia Bautista Trinity en Londres el 12 de noviembre.

Tanto Spence como el conductor del tráiler, que tiene 68 años, llevaban puestos los cinturones de seguridad, según el informe. La médico forense del condado de Marion, Barbara O’Neal, dijo que la causa de la muerte fue un “trauma multisistémico debido a un accidente automovilístico” y que Spence fue declarado muerto en el lugar el martes. Un portavoz de la Patrulla de Carreteras de Tennessee dijo que la agencia está investigando por qué el automóvil de Spence se salió de la carretera. Un familiar habría dicho, según informa “Infobae”, que Spencer había ido recientemente al taller con el coche por un problema en una rueda.