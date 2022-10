Susanna Griso confiesa el mote que le pusieron y que más odia: “Prefiero Sana”

Si hay algo que ofrece “Espejo Público” a parte del mejor análisis de la actualidad de la mano de Susanna Griso y sus colaboradores, es la posibilidad, de vez en cuando, de conocer un poco mejor a la periodista y presentadora. En esta ocasión y a colación de un tema de debate sobre los motes, Griso ha querido confesar el que le otorgó un presentador de Antena 3 y que odia profundamente.

“¿Os han puesto mote alguna vez?” esta fue la pregunta que Susana Griso lanzó a sus compañeros de “Espejo Público” este viernes y como buena anfitriona fue la primera en querer confesar cuál era su caso particular. “Lo odio. Por favor, el ‘Susi’, destiérrenlo”, rogó la presentadora de Antena 3 entre las risas cómplices de sus compañeros de plató. QUiso dejar claro que el apelativo le molestaba sobremanera.

“No puedo con él desde pequeña. Me daba una rabia que me lo dijeran...”, puso de manifiesto a continuación. Sus compañeros, le recordaron que el famoso mote se lo puso un presentador de la casa con el que trabajó hace años. “Un presentador que ya no está”, apuntó Roberto Brasero bromeando sobre el nombre del conocido conductor.

Incluso llegó a asegurar que “casi prefiero Sana. Me decían ‘Sana como una manzana’. Pues prefiero Sana que Susi”, zanjó la periodista. Luego tomó la palabra Jaime Cantizano que desveló que a él le llamaban “Canijo” porque “era muy delgado, que es muy andaluz”.