La operación de amígdalas que salvó a Ara Malikian

Ya no hay nadie que no conozca la música de Ara Malikian, el violinista libanés que ya es toda una autoridad en la música clásica y que lleva años residiendo en nuestro país. Pero sin embargo, aún hay detalles de su vida que no todos conocen. El músico se quedó impresionado de toda la información que había recopilado Pablo Motos para la entrevista. Así, comenzó desgranando desde su infancia.

Ara Malikian compartió cuando se tuvo que ir como refugiado a Alemania con 15 años, él solo y sin conocer la cultura, y cómo acabó tocando en bodas judías por casualidad. «El violín me salvó». El artista de origen libanés recordó como su padre, cuando él no podía ir al colegio por la guerra aprovechaba para enseñarle violín durante horas y horas. Esto le permitió ganarse la vida en Alemania y conocer mucha gente. «Me forré con las bodas mientras estudiaba». El músico se ríe ahora de cuando la única palabra que sabía en alemán era «sí», una palabra que le abrió muchas puertas.

Pablo Motos siguió desvelando secretos del artista, como cuando llegó a quitarse las amígdalas para alargar su estancia en Alemania y conseguir el visado. «Me dijeron que tenía que encontrar algo que tuviese mal en el cuerpo para operarme allí y hacer tiempo y las amígdalas era la mejor opción». Tanto es así que acabó dedicándolas un tango».