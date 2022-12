Pablo Iglesias pide el despido del narrador de RTVE por decir «los marroquíes roban y salen corriendo es un término futbolístico»

Justo el día que Marruecos sellaba su pase a la semifinal derrotando a Portugal y tras eliminar a España, el narrador de RTVE Juan Carlos Rivero quiso matizar una expresión de uno de los comentaristas por miedo a que se malinterpretara la acción de robar un balón. En ese momento Rivero no era consciente del «jardín» en el que se iba a meter por intentar ayudar a un compañero.

El propio Pablo Iglesias se manifestaba en redes para no solo condenar la expresión del narrador sino para pedir que fuese cesado de la corporación pública, donde lleva toda una vida trabajando: «Si hubiera decencia en RTVE el señor que ha dicho “los marroquíes roban y salen corriendo / es un término futbolístico / quien lo saque de quicio tiene un problema” no debería volver a trabajar en la televisión pública. Y así VOX, PP y Cs tenían independiente para su moción».

Esta no es la primera polémica que surge por comentarios cuestionables durante una retransmisión, ya que las conexiones en directo y la improvisación suelen traer todo tipo de imprevistos y errores. Pero en este caso, parece bastante claro que aunque la expresión de Rivero pueda entenderse como una explicación innecesaria o desafortunada, no muestra ninguna intención de ofender, sino más bien lo contrario, especialmente al tratarse de un escenario en el que sabe que todo lo que diga va a medirse con lupa. Por su parte ni Juan Carlos Rivero ni RTVE han dado nuevas explicaciones.