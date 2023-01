La reacción de Mario Marzo al revuelo por su polémica con Risto y James Rhodes sobre Bach

Pocos aterrizajes en un nuevo año se recuerdan tan convulsos como el de Risto Mejide en Antena 3. Si 2022, fue un año delicado para él por una de las rupturas sentimentales más sonadas del año, desde el pasado 31 de diciembre, el presentador de Mediaset no ha hecho más que meterse en jardines, y todo ello en plena presentación de su nuevo libro y el regreso de «Viajando con Chester».

La cuenta oficial de La Casa del Libro anunciaba ayer el lanzamiento del nuevo proyecto literario de Risto Mejide, bajo el título «16 notas». A los seguidores de Got Talent España les recordará a la reciente actuación del polémico presentador sobre el escenario del Talent Show en el que ejerce de jurado. Risto se subía al escenario por primera vez para interpretar una pieza de Bach, que consiste en la interpretación de dos notas entre las que hay otras 16 de separación «como los años que separaban a Bach de su segunda mujer».

Primera actuación de Risto en el escenario de Got Talent y al mando de un piano #GotTalent9 pic.twitter.com/p4zej1GXPQ — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) November 1, 2022

Lo que parecía un nuevo y sincero alegato en defensa de las parejas con amplia diferencia de edad, hoy parece más bien una promoción de su nuevo libro. De hecho, «casualmente», el teaser con el Cuatro promociona el regreso de «Viajando con Chester», también ahonda en una pregunta sobre la diferencia de edad, en este caso formulada a Cayetano Martínez de Irujo. Aunque anteriores trabajos como «X» también abordaban ya dicha temática, el escritor y publicista parece haber encontrado un verdadero filón.

El día de los Inocentes no era el 28 de diciembre?

Deslumbrar es sinónimo de repugnar?

Cuántas preguntas y lo único claro es que Risto Mejide ni está capacitado para hablar sobre Bach, ni para opinar sobre música. https://t.co/7MW1gTukBZ — Mario Marzo (@Mr_Marzo) January 7, 2023

Sin embargo, lo que acababa desatando la polémica ha sido la reacción del músico y actor Mario Marzo, actor conocido por su papel en «Los Protegidos» pero también con trayectoria como pianista. Al actor no le ha gustado que Risto utilice el nombre de Bach para vender libros y cuestiona su capacidad para escribir sobre música: «El día de los Inocentes no era el 28 de diciembre? Deslumbrar es sinónimo de repugnar? Cuántas preguntas y lo único claro es que Risto Mejide ni está capacitado para hablar sobre Bach, ni para opinar sobre música».

Lo peor de opinar contra a estos personajes es que no existe la mala publicidad.

Tenemos la guerra perdida 😑 pic.twitter.com/DitU1O4lth — Mario Marzo (@Mr_Marzo) January 9, 2023

La reacción de Mario Marzo a la polémica

Tras su intenso día de ayer en Twitter, incluso llegando a discutir con el también pianista James Rhodes (quien defendía a Risto y todo aquel que escriba de música), Mario Marzo regresaba hoy a la red social para quitar hierro a su publicación. El actor se reía de toda la repercusión mediática que tuvo su tuit y tiraba de memes para intentar zanjar el asunto. En su última reflexión hace solo una hora, el artista daba a entender que todo este revuelo favorece a Risto y su nuevo trabajo, ya que según él «no hay mala publicidad» y esto solo le estaría dando visibilidad al nuevo libro.

Por otra parte, el pianista James Rhodes le reprochaba que haya expresado tal juicio de valor sin haber leído el libro: «En lo que parece que nunca estaremos de acuerdo es en la proliferación del desacato previo a la investigación. Alguien escribió un libro. No lo has leído. No conoces al autor. Pero ES UNA MIERDA. ¿Porque sientes que eres un mejor artista? ¿Más inteligente? No bro xx»