Yolanda Ramos en Las Tres Puertas: «Estoy en una mala temporada, pero creo que la vida a veces merece la pena»

Nunca deja indiferente a nadie, como ya hiciera en su entrevista con Risto Mejide hace años. Ayer Yolanda Ramos se sinceró más que nunca en «Las 3 Puertas», reconociendo que «estoy pasando una mala temporada, quizás por la edad. Pero, ¿vale la pena? Pues según qué, a veces sí, hay otras que no». La actriz, que recientemente participaba en la serie de Atresplayer «Cardo», también abordó alguna de las lacras de su profesión: «La gente mala aprovecha mi sinceridad para pagarme menos. Me pasa todo el rato, porque doy un aspecto como de loca».

Yolanda Ramos: “Estamos en una sociedad de gente cansada, por eso no salimos a la calle a luchar por nuestros derechos”. #LasTresPuertas2



La presentadora de este formato que vive en La 2 su segunda etapa, María Casado, también quiso preguntar a la actriz por la maternidad: «Era más mayor, ya no tenía tantas probabilidades, que es lo que nos está pasando a la mayoría de mujeres que queremos ser madres: cuando eres fértil, no tienes trabajo, no tienes nada. Es un tema peliagudo”. “Si tienes menos de 40, te ayuda la seguridad social. Pero si tienes más, vale mucho ser madre».

La actriz concluía su intervención en el programa lanzando un rotundo mensaje: «Creo que estamos en una sociedad de gente cansada, por eso no salimos a la calle a luchar por nuestros derechos. Creo que la gente está cansada físicamente».