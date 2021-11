«Cardo», la serie que nació en la aplicación de notas del móvil

Bien podría ser una novela por lo bien escrita que está. «Cardo», que también comparte duración con el formato largometraje, sin embargo siempre fue concebida como una serie. Una ficción de autor, o autoras (Ana Rujas y Claudia Costafreda), que tiene un marcado sello propio en el que se desnuda el espíritu del centro de Madrid, irreverente y transgresor. Se estrena esta noche en Atresplayer Premium.

María es la gran protagonista de los seis capítulos, una joven que sobrevive en la capital gracias a su trabajo en una floristería de barrio y a la generosidad de sus amigas, o casi hermanas. Una chica que parece haber olvidado sus sueños o ambiciones y encuentra en el sexo y las drogas el único alivio a su ansiedad y frustración. Un accidente se cruzará en su destino y sacará su lado más instintivo y salvaje. Es pura intensidad. Precisamente es la ansiedad la otra gran protagonista de esta producción de Los Javis y Atresplayer Premium. Ana Rujas, cree que «la ansiedad, como todo, se puede interpretar pero todos los jóvenes la hemos vivido en algún momento, es algo generacional».

Ana Rujas interpreta a María en «Cardo» FOTO: ATRESPLAYER

La serie no es nada plana, al igual que su protagonista, que con la voz dice una cosa y con su mirada la contraria, vive en un terremoto emocional. Para ello las escenas se ayudan mucho de grafismos que revelan lo que en realidad está pensando en cada momento María, al más puro estilo Tik Tok o como un meme. Aunque sus creadoras aseguran que «no nos hemos inspirado concretamente en Tik Tok, creemos que básicamente es como funciona la nueva comunicación, la apariencia o la imagen no lo es todo». Además, tanto Ana como Claudia están orgullosas de cómo las ha reflejado su primera serie: «Nosotras somos como ‘Cardo’, muy intensas y nada políticamente correctas».

Después de «Veneno», Los Javis eligieron «Cardo» como su siguiente gran proyecto, igual de crudo y auténtico que el anterior. A Ambrossi le fascina que «el guion empezase con unas notas en el móvil. Me impresiona la gente que es tan cuadriculada. Yo nunca apunto nada, considero que si se me olvida una idea es porque no era realmente buena». La salud mental sobrevuela la trama sin llegar a profundizar en la sicología. Javi Ambrossi está seguro de que la ayuda profesional podría cambiar la vida de la protagonista de «Cardo» y la de cualquiera: «Sin la terapia yo no habría llegado hasta aquí».

La serie también esconde una crítica hacia el modelo de castings que hace años era convencional. «Nos preocupamos por contar con el mejor equipo de castings, para que se hagan con humanidad y no supongan un trauma para nadie. Incluso, en nuestros primeros rodajes elegíamos a los actores según nuestro criterio», asegura Javier Calvo. «Recuerdo vomitar después de volver de una audición en mis comienzos», apunta Ambrossi. Calvo se rinde a la interpretación de Ana Rujas, y asegura que la ve capaz de meterse en la piel de cualquier personaje. Al verla me recuerda a una frase que me decían en la escuela de arte dramático: ‘la interpretación es la experiencia vivida más la vista vivir’».

Además de una gran apuesta por productores y creadoras jóvenes, esta serie ha significado el debut como actor de Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante. Quién le iba a decir que haría sus primeros «pinitos» en la interpretación haciendo de «cayetano», un hijo de empresario que viste con camisa y va a tomar copas a los sitios de moda. «En cuanto leí el guion fue lo primero que pensé», se ríe Diego. Aunque reconoce que no se atreve a dar consejos, asegura que para él ha sido clave recordar que «por algo me habrán escogido a mí».