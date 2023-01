Movistar Plus+

“Joaquín Sabina. Sintiéndolo mucho” y todos los documentales de estreno de febrero en Movistar Plus+

Febrero es el mes en el que Movistar Plus+ ha decidido echar toda la carne en el asador y estrenar los documentales más buscados. Así ofrecerán la cinta biográfica de Joaquín Sabina, el miedo a ser ruso en la Rusia de Putin, y el testimonio más personal sobre Coque Malla son solo algunos.

Especial primer aniversario de la guerra de Ucrania:

‘Desde Rusia contra Putin’

'Desde Rusia contra Putin' FOTO: Cortesía Movistar Plus+

El 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin ordenó a sus tropas invadir Ucrania. Dentro de Rusia, el presidente Putin lanzó la mayor represión de la disidencia desde la era soviética. Ahora solo unos pocos se atreven a hablar. Esta es la historia de rusos que arriesgan su libertad para contar la verdad. Grabado en Rusia sin el consentimiento del gobierno, el documental sigue a aquellos que arriesgan su vida para revelar lo que está sucediendo dentro de Rusia. ‘Desde Rusia contra Putin’ recoge el testimonio de activistas, un cineasta, un académico, un influencer y dos periodistas regionales que desafían las órdenes del mandatario e investigan la verdadera cifra de bajas rusas en su región. Producido y dirigido por el ganador del premio Bafta, Gesbeen Mohammad, este documental muestra el miedo de ser ruso contra Putin y los riesgos de pensar diferente. Desde el miércoles 22 de febrero en Movistar Plus+.

‘Putin y Occidente’

Una miniserie documental de BBC sobre cómo los líderes occidentales han luchado para manejar a Vladimir Putin a lo largo de los años y finalmente no lograron contener sus ambiciones. Ahora, mientras la guerra hace estragos en Ucrania y el mundo se enfrenta a una de las mayores pruebas para la paz desde la Guerra Fría, esta producción intenta identificar dónde se equivocaron estos líderes y trata de entender cómo hemos llegado a un punto de no retorno. ‘Putin y Occidente’ cuenta con los testimonios de Barack Obama, James Cameron, Boris Johnson, François Hollande, Zelensky o José Manuel Barroso, entre otros. Desde el jueves 23 de febrero en Movistar Plus+. Tres episodios.

‘Litvinenko: el asesinato del espía ruso’

Litvinenko FOTO: Cortesía Movistar Plus+

En 2006, Alexander Litvinenko, un desertor ruso que se hizo ciudadano británico, fue envenenado mientras comía en un restaurante en el elegante distrito londinense de Mayfair. Los médicos que lo trataron inmediatamente se dieron cuenta de que se trataba de un caso extraordinario: sus asesinos habían usado polonio, una sustancia radiactiva mortal. La gran incógnita era averiguar cómo los asesinos habían logrado introducir el veneno en el corazón de la capital británica, y cuántas personas inocentes podrían haber entrado en contacto con él. Este esclarecedor documental cuenta con los testimonios de su viuda, de los policías que llevaron el caso y del personal sanitario que lo trató. Desde el jueves 9 de febrero en Movistar Plus+.

“Joaquín Sabina. Sintiéndolo mucho”

Joaquín Sabina en una imagen de la pieza FOTO: Cortesía Movistar Plus+

Un documental original Movistar Plus+. El director Fernando León de Aranoa (‘El buen patrón’, ‘Los lunes al sol’) retrata a uno de los más grandes cantautores de la historia de nuestra música: Joaquín Sabina. Un relato como su voz, áspero y sin ecualizar, que cuenta sin atenuantes la intimidad del artista. ‘Joaquín Sabina. Sintiéndolo mucho’ es el resultado de quince años de rodaje juntos, quince años en los que recorrieron todo tipo de escenarios, públicos y privados, luminosos y ocultos. La cinta nos muestra a un Joaquín Sabina sin bombín, el artista habla de lo que le mueve, de lo que le inspira y de lo que le duele. Uno de los documentales españoles del año para el público y la crítica y uno de los grandes favoritos para llevarse el Goya. Desde el domingo 12 de febrero en Movistar Plus+.

‘El hiphop contra el poder’

'El hiphop contra el poder' FOTO: Cortesía Movistar Plus+

Este documental cuenta la historia de lucha e injusticias de la América negra. La estrella del rap Chuck D es el narrador de esta producción con dos historias paralelas: el auge del rap y su influencia en la historia de Estados Unidos. Cuatro episodios que recorren más de cinco décadas del Bronx (desde los años 70 hasta la actualidad) para revelar como el hiphop, desde sus orígenes, ha protestado contra las injusticias y plantado cara al poder. En definitiva, una forma de arte que también ha servido como herramienta para revolucionar la sociedad y para empoderar a la comunidad negra. Artistas como Eminem, Ice-T, Killer Mike, LL COOL J, Monie Love o Will.I.Am participan con su testimonio en esta serie documental que recorre la historia social y política de Estados Unidos. Desde el domingo 12 de febrero en Movistar Plus+. Cuatro episodios.

‘Jorge. Una travesía de Coque Malla’

Coque Malla FOTO: Cortesía Movistar Plus+

Con tan solo 15 años, Coque Malla se convierte en un fenómeno de masas con Los Ronaldos. Cuando el grupo se disolvió su vida cambió por completo: solo y sin que nadie le respaldara, se vio obligado a reinventarse y a empezar de cero con su carrera como solista. En ‘Jorge. Una travesía de Coque Malla’, el propio Coque Malla nos cuenta ese viaje, un periplo con muchas piedras en el camino. El artista echa la vista atrás para revisitar a aquel chico rebelde que a base de trabajo duro y talento pudo reconducir su carrera cuando la industria y los fans del grupo ya no estaban de su lado. Artistas como Dani Martín, Iván Ferreiro, Leonor Watling o Leiva participan con su testimonio en esta historia de música y superación sin límites. El documental está producido por Coque Malla y cuenta con la participación de Movistar Plus+. Desde el jueves 23 de febrero en Movistar Plus+

‘Siete días en Marte’

El presentador y físico británico Brian Cox ha conseguido acceso privilegiado al JPL (Laboratorio de Propulsión a Reacción) para pasar una semana junto al equipo que guía el Perseverance y el helicóptero Ingenuity (el primer avión propulsado enviado a otro planeta) a través de la superficie de Marte. La misión Mars 2020 trata de buscar signos de vida extinta hace mucho tiempo en la superficie del planeta rojo, en un área llamada Cráter Jezero que, hace 3.800 millones de años, estaba ocupada por un gran lago. Durante siete días, el róver intentará batir el récord de la distancia más larga recorrida en otro planeta, todo mientras atraviesa territorio desconocido y evita rocas traicioneras y trampas de arena. Brian tendrá acceso único a esta misión, se probará trajes espaciales en el desierto y conocerá a los científicos que viven y trabajan en las condiciones de Marte. También visitará los misteriosos lagos del desierto de California para encontrar las formas de vida que pudieron haber sobrevivido en Marte. Desde el martes 21 de febrero en Movistar Plus+. Dos episodios.

‘Evolución: 250 años del Museo Nacional de Ciencias Naturales’

El Museo Nacional de Ciencias Naturales ha cumplido 250 años, lo que lo convierte en uno de los museos de historia natural más antiguos del mundo, por delante del de París, Londres, o Berlín. La historia del museo comenzó el 17 de octubre de 1771 cuando el rey Carlos III fundó el Real Gabinete de Historia Natural. Se trataba de una institución dedicada a la difusión y desarrollo de la historia natural en España. Este documental lo muestra como nunca antes se había visto, con acceso exclusivo a sus laboratorios y colecciones, con invitados nacionales e internacionales de lujo como Sylvia Earle, Juan Luis Arsuaga, Lita Cabellut, Theo Jansen, Miguel Delibes, Odile Rodríguez de la Fuente, César Bona... y con imágenes de naturaleza salvaje grabadas en los seis continentes, para lograr un espectáculo emocionante, divulgativo y cautivador. Desde el jueves 2 de febrero en Movistar Plus+.

‘Francesca y el amor’

'Francesca y el amor' FOTO: Cortesía Movistar Plus+

Francesca Llopis es una artística plástica barcelonesa que se enfrenta a una nueva realidad: la de la soledad después de que su hija se vaya de casa para estudiar en Brasil. Alba Sotorra (‘El retorno: la vida después del ISIS’) dirige este documental para presentarnos a una mujer independiente que, animada por sus amigas, se descarga Tinder y comienza a tener citas. Durante estos encuentros, Francesca indaga en la crisis del nido vacío y habla de ese miedo que nos provoca la soledad al hacernos mayores. Un proceso que la llevará a reencontrarse consigo misma. Desde el jueves 16 de febrero en Movistar Plus+.

‘La doble vida de Kim Novak’

'La doble vida de Kim Novak' FOTO: Cortesía Movistar Plus+

Un documental para descubrir a la actriz que dio vida a la inolvidable Madeleine en ‘Vértigo’, de Alfred Hitchcock. Esta es la historia de una mujer que, a pesar de romper la taquilla y trabajar con uno de los mejores directores de la época, decidió no quedarse callada y enfrentarse a las injusticias de Hollywood. En ‘Vértigo’ interpreta a una mujer obligada a transformarse en otra persona para cumplir la obsesión de un hombre. Paradójicamente así se sentía ella dentro del star system de Hollywood. En ‘La doble vida de Kim Novak’, la propia actriz, que cumplirá 90 años el 13 de febrero, recorre su vida y relata cómo, a pesar de trabajar con los mejores directores de la época, decidió enfrentarse a la industria para recuperar su vida. Desde el jueves 9 de febrero en Movistar Plus+.

‘Conquistando el cielo’

'Conquistando el cielo' FOTO: Cortesía Movistar Plus+

Muchas personas decían que volar era algo imposible para las capacidades de un ser humano, pero siempre ha existido el deseo de libertad y de sentirse como un pájaro. La historia moderna de la aviación es compleja: ha sido una carrera interminable para tratar de fabricar el mejor avión de su tiempo, ya sea por velocidad, alcance, potencia, volumen, comodidad o simplemente tamaño. Y es una competición de éxitos y récords individuales. Durante siglos se dieron tímidos intentos por alzar el vuelo, fracasando la mayor parte de ellos. Inventores, ingenieros, pilotos y diseñadores compitieron para hacer realidad su sueño de volar. Este documental de dos episodios rastrea los desarrollos históricos en la carrera por la supremacía en el cielo y muestra los inmensos desafíos a los que se enfrenta la aviación moderna en la actualidad. ‘Conquistando el cielo’ muestra la carrera para desarrollar el primer avión de combate, las llamadas carreras voladoras, la invención del primer avión de pasajeros del mundo y los desafíos a los que se enfrenta la aviación moderna en la actualidad. Desde el martes 7 de febrero en Movistar Plus+. Dos episodios.