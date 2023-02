Famous, en Benidorm Fest: “Quiero volver e intentarlo de nuevo. No me rindo”

El paso del cantante Famous en el Benidorm Fest de este año llegó anoche a su final. Su canción La Lola no convenció a los espectadores, pero el artista, que ganó Operación Triunfo en 2018 asegura que no va a rendirse. “Estoy súper agradecido y contento. No me arrepiento de nada, pero vamos a seguir trabajando para sacar más música, y a currar más para darlo todo con la intención de volver, intentarlo de nuevo. No me rindo”.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa de los artistas que no lograron clasificarse para la final. Junto a Alfred García, Siderland, E’Femme y Rakky Ripper, han asegurado sentirse orgullosos de su trabajo, y de haber recibido el cariño del público.

Famous ha destacado llevarse la experiencia de haber creado todo un espectáculo de la mano de su equipo. “Todo el proceso creativo, los ensayos, las horas y horas de trabajo... me siento muy orgulloso. Hace unos años no me lo hubiese imaginado”. De esta forma, el sevillano ha remarcado que ahora es el momento de crear nuevos proyectos, “de empujar y no rendirse. Me quedo con todo eso. Con la experiencia y el trabajo”.

Con respecto a su actuación, ha asegurado que ahora, tras visualizar su actuación y puesta en escena, “no hubiese cambiado nada. Todo iba acorde, la voz físicamente no estaba en las mejores condiciones, pero estoy muy orgulloso del equipo”.

Finalmente, ha animado a todo el mundo a que participe en esta experiencia. “Es súper bonita. Me lo he pasado genial, es mucho trabajo, y hay que ponerse las pilas, pero sobre todo disfrutar”. “Por delante queda más música y más trabajo”.