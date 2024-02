Alsina deja claro a Sánchez qué hacer con Ábalos: "Decirle que se vaya a su casa"

En una emisión especial desde la redacción del diario LA RAZÓN, Carlos Alsina ha conmemorado el vigésimo quinto aniversario del periódico, destacando su trayectoria en la cobertura de los acontecimientos más relevantes en España. Alsina rememoraba así cómo, hace un cuarto de siglo, figuras políticas como Aznar y un joven Pedro Sánchez ocupaban espacios muy diferentes a los actuales en la escena pública.

Recordando la primera portada del periódico, Alsina ha hecho referencia a la etapa en la que ETA era protagonista de la actualidad nacional, señalando con crítica la importancia que se le daba a cada comunicado de la banda terrorista, en contraste con la percepción actual de tales declaraciones. “La de minutos que dedicamos entonces a cada comunicado de la banda etarra. Cuánta chatarra argumental a la que le dimos categoría de finísima política”, ha dicho el periodista en la sede de nuestro diario.

En cuanto a la actualidad política, con mira en la portada de este lunes 26 de febrero de LA RAZÓN, Alsina ha abordado el 'Caso Koldo' con los recientes comentarios del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre la corrupción, con la que a su parecer "no caben paños calientes, caiga quien caiga". Alsina analizaba con ironía las afirmaciones de Sánchez, que abogó por la "implacabilidad ante la corrupción" sin que hasta el momento se hayan visto acciones concretas al respecto por su parte. Según el periodista, Sánchez no habría hecho "nada distinto que decir cosas". Todas, además, dirigidas al propio exministro Ábalos, con el que "se ve que ya no habla personalmente". Declaraciones, sí; decisiones, no.

"¿Qué va a hacer como presidente del gobierno si Ábalos ya fue relevado hace dos años y medio y Koldo salió como había llegado, de su mano?", ha preguntado un irónico Alsina, que planteaba como respuesta varias opciones. Por ejemplo, la posibilidad de que el presidente del Gobierno encargue una auditoría interna sobre la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas en los ministerios, como una medida de transparencia.

Asimismo, sugería que como secretario general del PSOE, Sánchez podría tomar la decisión de solicitar abiertamente la renuncia de José Luis Ábalos. Es decir, solicitar "a quien fue su número tres en el partido, y su portavoz en la moción de censura contra Rajoy, que se vaya a su casa". Algo no muy lejos de lo que todo el mundo ha interpretado con el "caiga quien caiga" de Sánchez o el "yo sé lo que yo haría" de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno. "¿Por qué no le dicen en público: 'Ábalos vete a tu casa'?", ha instado Alsina.

En relación a las declaraciones de Ábalos publicadas el pasado sábado en El País, donde expresaba su preferencia de recibir por escrito el reclamo del acta de diputado con un claro "a mí las cosas se me dicen clarito", Alsina ha respaldado al exministro de Transportes, argumentando que de esa manera "alguna razón habrán de darle". Más aún teniendo en cuenta la tradición del PSOE de "apartar del cargo sólo a quien está procesado, ni siquiera imputado". Desde esa posición, "¿por qué habría de apartar a Ábalos, que no ha comparecido aún ni como testigo?", concluye.

El periodista también ha mencionado las reacciones de la oposición, especialmente del Partido Popular, que, en su opinión, busca capitalizar este escándalo para "salpicar a un Gobierno que hasta ahora estaba limpio", convirtiendo a Koldo en "la Gurtel del PSOE". Un hecho que forma parte de lo que Alsina denomina el "abc de la vida política".